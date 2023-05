Viuda de Juan Ricardo se niega a que Pablo Lyle sea deportado a México: "No es justo"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- En días pasados trascendió la noticia sobre la posible deportación del actor Pablo Lyle a México, esto debido a que el famoso de La sombra del pasado se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos. Tal y como informó la abogada del histrión de Mirreyes vs Godínez, Sandra Hoyos, en caso de la estrella de televisión sea deportada, él podría salir en libertad condicional debido a que aquí no cometió ningún delito.

Según declaraciones de Hoyos, la situación será resuelta por la Corte de Inmigración, sin embargo, dicha posibilidad no tiene nada felices a la familia de Juan Ricardo, el hombre que perdió la vida después de Lyle lo golpeara durante una disputa de tránsito. Sobre todo a su viuda, quien en el pasado lunes, 8 de mayo, sostuvo una llamada con el medio Suelta la Sopa, donde despotricó en contra del actor y de las autoridades.

La mujer, identificada como Mercedes Arce, reveló que no está de acuerdo con la idea de que Pablo regrese a México, puesto no le parece justo el hecho de que la celebridad haya cometido un crimen en Estados Unidos, por el cual no pagará en su país y es que, desde su perspectiva, la acción de Lyle dejó destruida a su familia, puesto hay personas que aún tras 4 años de los eventos continúan lidiando con un duelo.

Esposa de Juan Ricardo no quiere que Pablo Lyle sea deportado

Mercedes Arce hizo especial hincapié en que luego de la muerte de Juan Ricardo, de 63 años, aquel 31 de marzo, la madre de éste, una mujer de 91, aún llora por él todas las noches, mientras que el nieto del agraviado tendría que crecer sin conocer a su abuelo. También destacó que la víctima perdió la vida tan solo unos años después de haberse reencontrado con su hijo, sin olvidar que tras los eventos ella se habría quedado sola.

Arce reveló que tanto ella como su familia esperaban que Pablo fuera sentenciado a la condena máxima por homicidio involuntario, la cual era de 15 años, pero esto no ocurrió así, ya que la juez Marisa Tinkler determinó que debía pasar 5 años en prisión y 8 más en libertad condicional, cosa que habría dejado un sabor amargo en la familia de Juan Ricardo, puesto consideran que debido a que se trata de un artista le han dado ciertas concesiones.

Finalmente, Mercedes declaró que la disculpa que Pablo Lyle emitió en el juzgado por la muerte accidental de Juan Ricardo no le pareció sincera, sino por el contrario, resaltó el hecho de que la familia del histrión le pareció aún más honesta que lo dicho por el propio famoso. Cabe señalar que, por el momento, se desconoce si la estrella de televisión será deportada y cuándo podría ocurrir esto exactamente.

