¿En peligro? Pati Chapoy revela en 'Ventaneando' cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Luego del susto que causó Daniel Bisogno por su delicado estado de salud, sus colegas de Ventaneando revelaron que ya está mucho mejor, aunque sigue en recuperación y se tiene planeado que muy pronto salga del hospital. Desde el sábado pasado el conductor estuvo internado en terapia intensiva debido a que presentó problemas hepáticos ya que estuvo a punto de que se le reventaran las várices del esófago.

Pati Chapoy indicó en el programa de espectáculos que, si bien, la situación que atraviesa el 'Muñeco' es de cuidado, se encuentra en muy buenas manos. Además, señaló que ya se le retiraron algunos implemento médicos que requería, así como una sonda que tenía en la uretra, por lo que ya está dando sus primeros pasos, en búsqueda de rehabilitarse lo antes posible y estar de vuelta en los foros de TV Azteca.

Durante la emisión de Ventaneando de esta tarde de jueves, Chapoy aseguró que este mismo fin de semana Daniel será dado de alta y podrá ir a casa: "Esta mañana le hicieron una endoscopía para checar que el tracto digestivo estuviera perfectamente bien, siguen los lo análisis. Y seguramente el fin de semana va a salir a su casa, estará 2 o 3 días relajado y siguiendo las indicaciones de todos los médicos".

Además de expresarle sus muestras de cariño, la presentadora principal afirmó que Bisogno regresará a la conducción del programa la próxima semana: "Yo sé que la semana entrante de ahí del miércoles o jueves estará por aquí". Asimismo, Chapoy conversó con Cristina Rivapalacios, exesposa de Daniel, quien ha estado al pie del cañón durante todo este proceso, indicó.

Por su parte, Pedro Sola ofreció una entrevista en la que dio algunos detalles del mal que presentó su compañero desde la semana pasada: "Ya está mejor, ya va a ir a trabajar pronto, va a salir del hospital este fin de semana y bueno, estuvo delicado, pero ya está mejor, se le reventó algo en el esófago y tuvo una hemorragia, está en un hospital en el Pedregal".

Quien también ha estado al pendiente de él han sido Alejandro, hermano de Daniel y su hermana Ivette, comentó Pedrito, mientras que los papás de él como ya son mayores y no están muy bien de salud por eso no estaban junto a él. "De lo grave que estuvo el sábado parece milagroso pero hoy está muchísimo mejor. Él ya quería trabajar el lunes, pero yo no creo que vaya a trabajar ese día por lo menos no creo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo porque acaba de salir de la terapia intensiva".

Fuente: Tribuna