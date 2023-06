Porque todos la extrañamos: 'Samantha Jones' se une a la serie 'And just like that…' de HBO Max

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Durante la década de los 90, la serie de televisión Sex and the City fue una de las más populares de la televisión estadounidense, al tiempo que también causó controversia por los temas que ahúse abordaban; sin embargo, esto fue lo que también le ayudó para ser reconocida a nivel internacional e incluso, impulsar la creación e varias películas que, pese a haber tenido éxito solo entre los fans 'de hueso colorado', fue suficiente para que se pensara en una secuela, la cual se tituló And just like that…; no obstante, la presencia de uno de sus personajes principales se notó tanto que ahora ha causado emoción saber que estará de regreso. En efecto, nos referimos a Kim Cattrall.

La actriz de 66 años de edad se hizo popular por haber dado vida al persóname de 'Samantha Jones', una publirelacionista decidida a no tener esposo o familia pues disfrutaba mucho de la intimidad con diversas personas. La serie se sabe, cuenta con la producción ejecutiva de la actriz Sarah Jessica Parker, encargada de interpretar a 'Carrie Bradshaw', una escritora y columnista que narraba las historias de sexo, relaciones amorosas y lo que todo esto conllevaba en la ciudad de Nueva York, lo que llevó a que a diferencia de sus compañeras, ganara más por episodio.

Esta situación fue motivo para que Cattrall decidiera no ser parte de la secuela que se estrenó a través de la plataforma de streaming HBO Max, llevando a que los escritores sí involucraran a 'Samantha' pero a la distancia, pues aparentemente había tenido una severa discusión con 'Carrie' alejándola de manera definitiva tanto de su grupo de amigas como de 'La Gran Manzana' ya que se mencionó, vivía en París. Ahora cuando al segunda temporada esta por estrenarse, se confirmó que 'Sam' sí regresará y con ello, fanáticos aseguraron también estaría de vuelta el ‘corazón del proyecto’ pues sin su personaje, no era lo mismo.

Kim Cattrall se incorpora a la segunda temporada de 'And just like that...'

¡Ella dijo que nunca lo haría! ¡Dijo que nunca volvería!", dijeron las fuentes a medios estadunidenses.

Primeros reportes señalan que Kim Cattrall hará un un cameo en esta segunda temporada que hasta ahora, era un secreto incluso para los relacionados con las grabaciones, por lo que saberla dentro del proyecto ha causado una gran emoción. Por este motivo, no hay detalles sobre cómo será su reencuentro con 'Carrie', 'Miranda' (Cynthia Nixon) o 'Charlotte' (Kristin Davis) pues tampoco hay un adelanto reciente de esta nueva entrega que permita darnos una idea del regreso de ‘Samantha’ a Nueva York.

Elenco de 'Sex and the city'

Las mismas fuentes informaron que la participación de Kim en esta nueva entrega ya está hecha y fue tan secreta que incluso llegó al set de grabación a bordo de una camioneta con vidrio polarizados para ni siquiera adelantar que será parte de esta segunda parte que narra la vida de las cuatro mujeres que estaban en busca del amor. Hasta ahora, se sabe que la nueva temporada de And just like that… contará con 11 episodios que estarán disponibles a partir del 22 de junio, fecha en la cual Cattrall también estrenará en Netflix el proyecto Glamorous.

El hecho de que lo mantengan en secreto dice que hay alguna implicación de que ella podría regresar, no esta temporada, pero definitivamente es un suspenso que hará que la gente regrese para la temporada 3".

Tras su salida de esta secuela, muchos internautas se mostraron escépticos por lo que And just like that… tendría que ofrecer, Incluso, en un intento por abarcar el papel de 'Samantha Jones', la actriz Sara Ramírez se integró al representar a un personaje Queer quien al estilo de 'Sam', también le gustaba tener varias relaciones íntimas. No obstante, pese a esta inclusión la falta de la actriz causó que esta secuela no tuviera el éxito deseado y por ello, se ha especulado que se llegó a un acuerdo con la famosa para que ahora la veamos de vuelta en el proyecto que al parecer, tiene mucho que dar.

