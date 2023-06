A 10 años de 'No se aceptan devoluciones', Eugenio Derbez le envía 'recadito' a Loreto Peralta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 10 años, Eugenio Derbez hizo llorar a casi todo México con su película, No se aceptan devoluciones, la cual está centrada en un hombre que se convierte en padre soltero de manera sorpresiva y aunque en un principio le desagrada la idea, no tarda en encariñarse de su hija, quien era interpretada por la talentosa actriz infantil, Loreto Peralta. Aunque la trama tiene el sello cómico del actor de la Familia P. Luche, el famoso no dudó en introducir un giro inesperado que provocó las lágrimas de más de uno.

Tras este arrollador éxito, Eugenio Derbez continuó con su carrera en el cine y Loreto siguió su vida con algunas participaciones en la industria de la farándula, con algunas producciones como La casa de las flores, Guerra de vecinos, Todas las pecas del mundo, Guerra de Likes y Tú eres mi problema, aunque principalmente se ha enfocado en el modelaje, área en la que ha ganado gran renombre.

Si bien, todo parecía indicar que los caminos de Derbez que Peralta se habían separado después de que concluyeron las grabaciones de No se aceptan devoluciones, la realidad es que todo parece indicar que ambos continuaron en contacto, como muestra de ello, el pasado viernes, 9 de junio, el actor de CODA le dedicó una publicación de Instagram a la famosa ¿la razón? El día de ayer fue el cumpleaños número 19 de Loreto.

Eugenio se aseguró de que su publicación fuera tan entrañable como lo fue la propia película, esto es debido a que incluyó una serie de clips de los mejores momentos de Loreto en No se aceptan devoluciones, ya fueran escenas que compartió con Eugenio o de ella misma sonriendo a la cámara, para luego dar paso a una fotografía en la que se puede apreciar a Peralta en la actualidad, como la atractiva jovencita en la que se convirtió.

Asimismo, Eugenio añadió un tierno mensaje en el que recita el hechizo que Loreto debía rezar cada vez que Eugenio sufría un accidente, mientras se desempeñaba como doble de acción, en el filme, a su vez, expresó el gran cariño que siente por Peralta, dejando en claro que, pese a que han transcurrido prácticamente 10 años y Derbez se mudó a Estados Unidos, lo cierto es que ambos han mantenido contacto.

No habrá caída, herida o cabeza adolorida... ¡Qué impida festejarte este día! ¡Te adoro güera! Feliz cumpleaños.

Cabe señalar que apenas unas horas después, Loreto Peralta le respondió a Eugenio, a quien le agradeció por haberla incluido en No se aceptan devoluciones, haciendo especial énfasis en que, gracias a esta oportunidad, ella pudo iniciar una carrera en el medio del espectáculo. Por otro lado, la famosa destacó el cariño que siente por el actor y lo mucho que lo extraña. Este comentario se llevó alrededor de 15 mil likes.

Eugenio te adoro, todo lo que me tocó vivir contigo me hace quien soy hoy. Gracias por tu amor y tu apoyo. Te extraño y te quiero desde el fondo de mi corazón.

