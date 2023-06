Alerta en la música: Britney Spears 'desaparece' en el marco de su primer aniversario de bodas

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La cantante de pop Britney Spears de nueva cuenta ha dado de qué hablar, aunque esta vez no tiene que ver con sus publicaciones en redes sociales donde suele bailar en ropa muy sugerente, por el contrato, desactivó sus plataformas sociales otra vez pero esta vez lo hizo en el marco en que estaba por cumplir un año de casada con Sam Asghari, quien dicho sea de paso, sí recordó esta importante fecha para ambos a través de las plataformas digitales.

La cantante y bailarina de 41 años anunció que se casaba con su entonces prometido Sam Asghari de 29 años en una ceremonia y fiesta que tuvo lugar en su casa ubicada en Los Ángeles a la cual invitó a varios miembros de la farándula tales como la cantante Selena Gomez, Madonna, la actriz Drew Barrymore y hasta la diseñadora Donatella Versace, fueron las que disfrutaron de este enlace matrimonial que parece ser, atraviesa problemas pues incluso, la famosa fue vista en el pasado viajando con su manager a unas privadas vacaciones en Hawai que claro, también se terminaron por publicar en redes.

La boda tuvo lugar el pasado 9 de junio del 2022, por lo que el pasado viernes tanto la intérprete de Lucky, Sometimes o Baby, one more time y el entrenador físico Sam Asghari cumplieron un año como marido y mujer. Pese a lo que se esperaba, Britney cerró sus palabras digitales y hasta ahora no las ha vuelto a reactivar; sin embargo, pese a no haber habido un mensaje dedicado a su pareja, el esposo de la famosa sí lanzó varias fotos en redes donde se mostró agradecido por pasar los días con la que llamó "su mejor mitad", mensaje que además incluyó varios momentos de la boda celebrada en la mansión de Thousand Oaks.

El esposo de la cantante también compartida fotografía donde muestra las manos de ambos luciendo sus sortijas de matrimonio. Fanáticos resaltaron que al parecer la relación entre ellos parece mejorar aunque también hubo comentarios en diversas redes sociales respecto a que se pudo deber a una foto antigua e incluso otros más sugirieron que no se trabaja de la mano de Spears, principalmente por el diseño de uñas que muestra que no es del estilo de la famosa.

Un año casado con la mujer de mis sueños. Feliz aniversario mi amor.", según escribiendo el todavía esposo de Britney.

Cabe destacar que esta no es la primer vez que Spears 'desaparece' de las redes sociales. Consecuencia ha cerrado estos canales de comunicación más después de haber lanzado algún mensaje en contra de su familia, a los que ha estado señalando por haberla explotado a lo largo de su carera y sobre todo, haberla ignorado cuando fue internada en una clínica mientras estaba bajo la tutela de su padre. Pese a ello, días atrás se dijo que se encontró de nueva cuenta con su madre en lo que parece ser una posible reconciliación.

Antes de este cierre de redes sociales, fanáticos de la cantante sugirieron que con este aparecer y desaparecer de las plataformas digitales, lo más conveniente fuera que se sometiera a controles de bienestar. Acto seguido, se supo que un policía del condado de Los Ángeles fue visto en su casa ante el reporte de haber hecho publicaciones preocupantes, evento que causó enojo en la interprete y por ello, ahora se ha especulado que pudo haber sido un detonante para alejarse de la vida digital de nueva cuenta.

