¿Se retira? 'El Güero' Castro rompe en llanto en Televisa al confesarse en vivo y da emotivo mensaje

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido productor de telenovelas, José Alberto 'El Güero' Castro, en una reciente presentación pública no pudo evitar romper en llanto en este evento de Televisa, en donde no dudo en confesarse ante los presentes y las cámaras en vivo, daba un emotivo mensaje que también conmovió a varios de los presentes que se acercaron a abrazarlo por lo dicho, ¿acaso se va a retirar?

Fue la noche del pasado jueves 8 de junio cuando Castro presentó un evento para presentar oficialmente a todo el elenco que formaría parte de la primera etapa de su nuevo melodrama, Tierra de Esperanza, por lo que se reunieron grandes celebridades como Sergio Goyri, que será el villano del famoso melodrama, y también el reconocido cantante de rancheras románticas, Espinoza Paz, que es quien canta el tema de esta novela.

Pero, los presentes que fueron más importantes para el famoso productor de las telenovelas fueron dos de sus tres hijas, Sofía y Fernanda Castro, las cuales también forman parte de la mencionada novela, siendo la primera quien fungirá como la estrella juvenil de esta, mientras que la última también va a ser una de las intérpretes de uno de los temas que son parte de la playlist de la producción, la cual cantó sobre el escenario.

Tras este hecho, el hermano de Verónica Castro subió y tomó uno de los micrófonos para hablar sobre lo feliz que estaba con este proyecto y lo importante que se había vuelto para él, destacando que es uno de los mejores en su larga carrera de más de tres décadas, agradeciendo a la televisora de San Ángel por todas las oportunidades y especialmente con esta, momento en el que rompió en llanto, ¿por qué se retira?

La razón del llanto del productor, que cortó a la mitad su discurso, no es debido a un retiro y la importancia de este proyecto, es el hecho de que se encuentra trabajando con dos de sus hijas, afirmando que era eso lo que le hacía sentirse más orgulloso, ver a sus pequeñas triunfando, avanzando en su vida y en sus carreras por separado, destacando que esperaba que el público pueda apreciar el melodrama como él.

Cabe mencionar que el productor de Destilando Amor fue cuestionado con respecto al hecho de que se dice que su hermana le hizo brujería a Yolanda Andrade para que enfermera, y al responder fue muy contundente diciendo que: "Hay una realidad y hay una mentira y si alguien quiere hacer negocio de una mentira… lo demás no me consta ni lo sé", en tanto a la salud de Yolanda este dijo: "no sé cómo está Yolanda, si está bien qué bueno, si está mal que ojalá se recupere".

