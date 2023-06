¿De Hollywood a la cárcel? Tenoch Huerta es acusado de agresión sexual; lo encubrirían Poder Prieto

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y reconocido actor de origen mexicano, Tenoch Huerta, acaba de ser acusado de agresión sexual por parte de la saxofonista, María Elena Ríos, la cual a su vez en sus redes sociales afirmó que la organización Poder Prieto lo habrían encubierto, pero que ella ya no se quedaría callada y alzaría la voz por todas las víctimas que han pasado por lo que ella, ¿será acaso que de Hollywood sí pasará a la cárcel?

Como se sabe, María Elena tiene varios días en el centro del escándalo, debido a que hace poco comenzó a lanzar reclamos a la mencionada organización, debido a que afirmó que compartieron el capítulo de un podcast en el que participó y en el que no le pagaron nada, por lo que les mandó un mensaje en el que expresó que: "Oye, marca de Poder Prieto: no tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar, y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis".

A través de su cuenta de Twitter, la activista mencionó que ellos habían acordado pagarle cierta cantidad de dinero para aparecer y dar su aportación, pero que no le han dado ni un solo peso, afirmando que fue "explotada para trabajar gratis", señalando que al parecer no sería la primera vez que pasaría este hecho, debido a que mencionó que "no van a volver a intimidar", dando a entender que habría más mujeres sufriendo esto.

María Elena acusa a Tenoch de agresión sexual. Internet

Ante este hecho, la organización le respondió que: "Esperamos el derecho de réplica. Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días", dejando así muy en claro que ellos no estaban detrás de la creación de dicho contenido no era de ellos, así que no tenían responsabilidad económica.

Por su parte y a modo de respuesta, Ríos mencionó que había salido de la organización, pues no quería estar en una en la que apoyaban y protegían a violentador y "agresor sexual" que según ella es Huerta, el cual se encuentra en su mejor momento actoral tras salir en el filme de Black Phanter: Wakanda Forever como el villano principal, siendo de los primeros mexicanos en sobresalir en Marvel, siendo el aparente motivo de su protección.

Según los informes de la saxofonista, el que fuera 'Namor' en la tan importante producción realizada por Disney, que tiene los derechos de los personajes de Marvel, es que ellos la buscaron para que no hiciera un escándalo, supuestamente usando su poder para intimidar y que no salieran a la luz estas agresiones que al parecer ella sería testigo o incluso una víctima. Cabe mencionar que hasta el momento Huerta no se ha pronunciado al respecto.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM. No ando jugando @LaMZapata", expresó en redes sociales.

