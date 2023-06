Alerta Martha Higareda: Ryan Gosling y Margot Robbie visitarán la CDMX para promocionar 'Barbie'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace apenas unas semanas, la afamada actriz de cine y televisión, Martha Higareda se convirtió en tendencia en redes sociales, como Twitter, por sus increíbles anécdotas, una de las que dio más de qué hablar fue aquella en la que contó que conoció al actor de Laland, Ryan Gosling, durante su estadía en Los Ángeles, mientras se encontraba en un restaurante con una amiga. El contacto que la protagonista de No manches Frida, habría tenido con el galán de Hollywood fue digno de una película romántica, puesto el famoso la habría atrapado mientras ella estaba por caer.

Si bien, en aquel momento, mucho se dijo sobre si la anécdota de la actriz de Las Juanas era real o no, lo cierto es que más de una soñó con tener un encuentro así con el actor de Diario de una pasión. Si ese es tu caso, pero no cuentas con el dinero suficiente (o los documentos) para poder ir a Los Ángeles a cazar a Ryan, no te preocupes, porque para el siguiente mes podrías encontrarlo de manera 'accidental' en la CDMX.

Así como lo lees, resulta ser que el actor de Blade Runner 2049 y El hombre gris, estará en las calles de la gran metrópoli mexicana, aunque no vendrá solo, ya que, la guapa actriz, Margot Robbie y America Ferrera lo acompañarán, ¿la razón? ambos vendrán a México a promocionar la película de Barbie, la cual estará en todas las salas de cine para el próximo 20 de julio. Se espera que el trío de famosos arribe al país para el próximo 6 y 7 de julio.

De acuerdo con algunos informes, el primer día en el que los actores lleguen a México, tendrán programada una fiesta deslumbrante del Fan Event de Barbie, donde se espera que se presente un adelanto especial de pietaje de la película, también se dedicarán a saludar a los fans y darán algunas declaraciones para los medios de comunicación que acudan a cubrir el glamuroso y rosado evento.

Como ya te habrás dado, la película sobre la muñeca más famosa de la marca Mattel, ha levantado una gran expectativa entre todos los fanáticos añejos de Barbie, ya que, a ciencia cierta se desconoce cuál será la trama que manejará, pero se según los adelantos que se han podido ver, todo parece indicar que el reconocido juguete tendrá una especie de crisis existencial, motivo por el que tendrá que viajar al mundo real, junto con su fiel acompañante, Ken.

La película de Barbie no solo ha causado expectativa entre los fanáticos del filme, puesto el mundo de la farándula y de la moda ya ha comenzado a rendir tributos para la muñeca, con la llegada de la tendencia Barbiecore, en la que la gente se viste con diferentes gamas de rosa, tal y como se le ha visto a la muñeca hacer durante sus más de seis décadas en el mercado a nivel mundial.

Fuentes: Tribuna