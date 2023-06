Acusaciones contra Tenoch Huerta aumentan: la actriz Fernanda Tosky lo evidencia en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, la saxofonista de origen oaxaqueo María Elena Ríos, denunció al actor Tenoch Huerta por haberla violentado de manera sexual, situación por la cual se refirió a este como un "depredador sexual" que orilló a la estrella de Marvel a destacar que en el pasado ambos tuvieron una relación y por ello, cada encuentro era consensuado; sin embargo, al parecer la también activista no es la única ya que otra actriz ha alzado la voz en contra del histrión.

A través de las redes sociales, la actriz Fernanda Tosky publicó que estaba al tanto de las declaraciones de Huerta a modo de dar réplica a los señalamientos de Maria Elena, tanto que hasta publicó en dicha plataforma social; "Yo te creo". El motivo por el cual lanzó ese mensaje se debió a que ésta también haba sido víctima del impulsado del movimiento Poder Prieto; sin embargo, uno de los menajes lanzados fue borrado a horas de haberse hecho viral.

“Aquí estamos todas para respaldarte Elena, yo te creo, no estás sola. Que caiga el psicópata, que caiga el narcisista, que caigan todos lxs abusadores. @_ElenaRios #elenarios #yotecreoelena”, escribió.

La actriz narró a través de las rede sociales que, al igual que con la saxofonista, ella había mantenido una relación con el actor de la cinta Black Panther: Wakanda Forever; sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba tanto que hasta señaló que mientras salió con el actor tuvo una experiencia "muy fea", tanto que dejó claro que se trataba de un hombre al cual no respetaba en lo sexual, aspecto que llevó a la saxofonista a alzar la voz de primera instancia.

Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", escribió.

El mensaje que la actriz difundió cabe decir, fue antes del pronunciamiento oficial de Tenoch Huerta en donde negó haber violentado a María Elena Ríos, motivo por el cual la actriz Fernanda Tosky escribió un tuit en donde lamentó que el actor de manera inmediata saliera a defenderse, justo como cuando ella hacía siete años atrás le había reclamado. Este fue el mensaje que la famosa borró pero quedó guardado por quienes defienden a amas asegurando que ellas dicen la verdad.

Ya vi a @tenochHuerta defendiéndose. Igualito que cuando le reclamé lo que le hizo hace 7 los. ¿Te acuerdas? Yo si", escribió.

Antes de estas nuevas acusaciones, María Elena Ruso publicó en sus redes sociales parte de las amenazas que ha recibido luego de exponer el abuso al que tuvo que hacer frente de parte de huerta. En ese sentido, la artista resalto que ella no podía dar una respetar clara debido a que en la actualidad está impulsando la denominada Ley Malena donde busca que se castigue a las personas que amedrentan a las mujeres al lanzarles ácido; no obstante, insistió en que no tiene miedo por los fanáticos a los que él mandaba a amedrentar.

Hasta el momento, Tenoch Huerta on se ha referido por estas nuevas acusaciones en su contra; sin embargo, remarcó en el comunicado previamente difundido que tomaría acciones legales en contra de María Elena Ríos ya que se trataba de un señalamiento falso que afectaba su imagen y carrera. No se sabe si Fernanda Tosky también buscará el apoyo de las autoridades luego de haber roto el silencio por lo acontecido durante el tiempo en que salió con el actor.

