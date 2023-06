La IA hace posible el regreso de John Lennon: The Beatles estrenará un tema grabado en 1978

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- En 1980 el mundo entero se conmocionó con la noticia referente a la muerte de John Lennon, cantante, músico y compositor que fundió la agrupación The Beatles, una de las bandas que a la fecha es considerada la más grande de la historia tanto que incluso fue inspiración para que otros músicos se volvieran famosos. Con su deceso, la agrupación se volvió una leyenda aunque con el paso del tiempo se supo que había canciones que desafortunadamente no salieron a la luz; no obstante, la tecnología lo hará posible y gracias a la Inteligencia Artificial (IA), el británico regresará a la vida.

De acuerdo con la información preliminar, la voz de John Lennon podría ser una realidad en la actualidad gracias al uso de esta tecnología, noticia que dicho sea de paso, fue recientemente confirmada por Paul McCartney, otro de los integrantes del cuarteto de Liverpool quienes entrenarán en los siguientes días un tema grabado en 1978, es decir, dos años antes de la muerte de Lennon, misma que vería la luz por primera vez a pesar de haber pasado varias décadas.

Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado".

Foto: Twitter

La cadena de televisión BBC fue la encargada de realizar una entrevista a McCartney quien está a punto de cumplir 81 años de edad. En dicho espacio el cual se estrenará este martes 13 de junio, el compositor informó que gracias a la Inteligencia Artificial, el tema se pudo terminar y se estrenará este 2023; sin embargo, no hay una fecha específica para volver a escuchar a The Beatles juntos pese a que dos de sus integrantes ya no están en el plano terrenal.

Hemos logrado captar la voz de Paul y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación", dijo.

Fue en 1970 cuando The Beatles informó al mundo entero que se separaba de manera definitiva. Un mes después del anuncio, salió al mercado el tema Let It Be, tema que expertos han dicho, fue parte de una de las despedidas más grandes y a la vez dolorosas que se hayan tenido que afrontar en la música, ya que en 10 años como cuarteto, Paul, John, George y Ringo revolucionaron la industria musical y rompieron fronteras como nadie lo haba hecho antes.

Foto: Twitter

El nombre del tema que será estrenado antes de despedir al 2023 no fue revelado por Paul McCartney; sin embargo, se cree que se trate de la canción Now and Then que en 1978 compuso John Lennon. Este tema en 1995 se intentó incorporar en una recopilación pero no hubo éxito, de ahí que haya quienes esperan que se trate de este tema que sería de los últimos compuestos por el famoso quien fue asesinado por un seguidor el 8 de diciembre de 1980.

Dicho tema se encontró en un cassette con el titulo 'Para Pau' grabado en Nueva York por John Lennon. Tras ser cuestionado sobre la presencia de la Inteligencia Artificial en la música, Paul McCartney dijo que se trataba de un fenómeno muy interesante al cual se refrió como algo a lo que "todos estamos asimilando", por lo que no fue nada extraño que decidiera valerse de esta herramienta para lanzar un tema inédito de una de las bandas más grandes de toda la historia.

Fuente : Tribuna