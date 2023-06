Shakira habría desatado la ira de Piqué tras negarse a que sus hijos hagan esto con su padre

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Pese a que en un inicio, Shakira y Piqué emitieron un comunicado en el que declararon que habían decidido separarse, prácticamente de la manera más pacífica posible, lo cierto es que esta declaración está muy lejos de la realidad, puesto todo parece indicar que la disputa entre la cantante de Waka Waka y el exfutbolista están muy lejos de terminar, tal y como se pudo ver recientemente.

Como algunos recordarán, a comienzos del mes de abril, la intérprete de Pies Descalzos se mudó junto con sus hijos Milan y Sasha a Miami, Estados Unidos, donde los tres buscarían comenzar una nueva vida, lejos de todo el escandalo que significó la infidelidad de Piqué con Clara Chía y aunque en un comienzo las cosas parecían que habían tomado su propio orden, la realidad es que aún hay pleito cazado entre ambas partes.

Como algunos recordarán, el pasado mes de abril se supo que Shakira y Gerard habían firmado un acuerdo de separación en el que especulaban cómo sería la custodia de Sasha y Milan, a grandes rasgos, la intérprete de Las caderas no mienten, se quedaría con la tutela completa de los niños y únicamente permitiría que su padre los viera en temporada de vacaciones, momento en el que el líder de Kings Leagues podría llevárselos a Barcelona.

Algo que resaltó, fue el hecho de que la intérprete de No me acuerdo de olvidarte habría impuesto una cláusula en la que impedía que Sasha y Milan pudieran convivir con Clara Chía, bajo ninguna circunstancia, hecho que provocó la inquietud del público porque se desconocen las causas exactas de esta radical situación. Es bajo este contexto que en fechas recientes comenzó una nueva guerra entre Shakira y Piqué.

Resulta ser que, según información de Europa Press, el atleta habría enviado a sus abogados a hablar con los de Shakira para que negociaran un acuerdo con el fin de Sasha y Milan permanecieran cinco días más de los acordados originalmente en Barcelona, ¿la razón? Esto es debido a que el próximo 23 de junio, el hermano de Gerard y tío de los niños Marc Piqué, se casará con su prometida María Valls.

Pese a lo importante de la ocasión, Shakira se negó, puesto eso no estaba en el acuerdo. Se dice que Piqué estaba tan desesperado que incluso prometió reponerlos a la cantante, más adelante, pero ella continuó firme. Aunque se desconoce la razón, el mismo medio declaró que una fuente cercana a la artista aseguró que no quiso dejar que sus hijos pasen más tiempo con sus padres, porque en la fiesta existía la posibilidad de que convivieran con Clara Chía, cosa que ella no quiere, esto habría causado gran molestia en el catalán y su familia.

Fuentes: Tribuna