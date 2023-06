"Tienen al país hecho mi...": Jorge D’Alessio explota contra las autoridades tras sufrir robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge D'Alessio, integrante del grupo Matute, utilizó las redes sociales para denunciar que él y sus compañeros fueron víctimas de un asalto mientras se encontraban en el Estado de Guanajuato. donde les robaron parte del equipo necesario para sus presentaciones. Fue a través de Twitter que el músico estalló en contra de las autoridades y externó que debido a la inseguridad ya era imposible vivir en México.

¡Una vez más nos vuelven a robar el equipo! ¡Ahora fue en Guanajuato un estado sin ley, sin autoridades, sin seguridad y sin madre! Tienen al país hecho mie*da! ¡Chingu*n a su put* madre todos los responsables de la seguridad de este país! Ya no hay manera de vivir aquí", expresó el cantante.

Jorge expresó su cansancio ante la situación, ya que en 2019 también sufrieron el robo de un camión en el que transportaban sus instrumentos mientras regresaban de Puebla. De hecho, fue el propio artista quien compartió esa experiencia en su perfil. Sin embargo, no todos los usuarios de las redes se mostraron empáticos, y ante las críticas que recibió por su denuncia, Jorge no se contuvo y les respondió con palabras agresivas.

"Muy cierto Jorge pero....¿tú qué has hecho para devolver el dinero pagado por tu concierto en Orizaba cancelado el 23 de abril?", replicó un seguidor. A lo que el artista contestó: "Yo no tengo ningún dinero ¿Qué no sabes como funciona? Al artista le pagan después de dar el concierto menso! El empresario y la boletera es quien lo tiene, él es quien movió de fecha los conciertos sin ni siquiera avisarnos! ¡Dios! La pu… ignorancia".

En otro mensaje, el hijo de Lupita D'Alessio expresó: "Ya no deberían de ir a dar conciertos a esos pueblos si saben que no hay gobernabilidad! Aseguren su equipo", pero el cantante refutó: "Nombre, chingona solución! ¡Déjemos de trabajar todos para que no nos roben! Dios!". Asimismo, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Jorge reveló lo que había ocurrido en el asalto:

Gracias a Dios, los choferes de la mudanza están perfecto. (Fue en) Salamanca, después de que ya nos han robado dos veces los equipos, tienen una indicación de nuestro production mánager de que no pueden viajar de noche nunca, entonces cuando llega la tarde estén donde estén lo guardan en alguna bodega, duermen ahí y siguen su camino al día siguiente", expresó.

Finalmente, Jorge D'Alessio manifestó su impotencia y declaró que desde su punto de vista las autoridades ya estaban en acuerdo con los delincuentes. "En la mañana salen rumbo a México y de día a plena luz del día, en la autopista, un auto llegó armado, los bajaron, los amagaron, abrieron la cajuela y lo que les cupo en la cajuela fue lo que se llevaron, no sabemos qué es todavía hasta que llegue el camión. Amigo ¿sabes qué? para mí ya están todos coludidos, porque tanta impunidad, o son muy idiotas, estúpidos o están en el negocio, no hay de otra, no agarran a nadie", expuso.

