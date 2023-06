¿Fue grave? Integrante de BLACKPINK abandona concierto por problemas de salud; esto le pasó

Comparta este artículo

Canberra, Australia.- Actualmente uno de los grupos de K-Pop más famosos en el mundo es sin duda alguna BLACKPINK, cuarteto liderado por cuatro jóvenes que a donde quiera que vayan dejan una importante derrama económica debido a que nadie se quiere quedar fuera de sus presentaciones; sin embargo, algunos fans tuvieron que vivir un momento de angustia ya que una de las integrantes de este famoso grupo abandonó el concierto a la mitad debido a que comenzó con problemas de salud. Nos referimos a Jennie.

Los hechos sucedieron Australia el pasado domingo 11 de junio, país al cual las intérpretes de How you like that o Pink Venom causaron furor; sin embargo, a pesar de la emoción que tanto las cantantes y bailarinas tenían por este concierto, al final la famosa de 27 años de edad tuvo que dejar a sus compañeras solas ya que en pleno escenario presentó problemas de salud que le impidieron seguir cantado. Basta resalar que sus 'hermanas' como suelen decirse entre ellas, manifestaron que antes del concierto que dieron en Melbourne ella ya presentaba problemas físicos.

La agencia encargada de, manejo de las famosas, YG Entertainment, reveló que Jennie manifestaba su deseo por seguir cantando para sus fans, sin embargo, por recomendaciones médicas esto fue imposible llevándola a ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos a los que es había quedado mal. "Siguiendo el consejo médico en el lugar, tomamos medidas de inmediato para asegurarnos de que reciba suficiente descanso y estabilidad. Jennie ha transmitido su pesar por no poder estar con los fans hasta el final y asegura que se recuperará lo antes posible", se reveló en la misiva.

Jennie de BLACKPINK abandona el escenario tras problemas de salud

Mediante su cuenta en Instagram, Jennie agradeció a todos los fans el haberle dado apoyo aun en este momento tan difícil para ella, tanto que aseguró que estaba haciendo todo lo posible por recuperarse y poder retomar el resto de sus compromisos. Hasta ahora, se sabe que las siguientes presentaseis que tendrán serán en Sydney el próximo viernes 16 de junio cuando se espera la famosa ya pueda terminar la presentación y sobre todo, no exponerse a un evento similar que se sabe, pudo ser causado por la altura de la ciudad.

Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme en este momento. Su comprensión y apoyo significan mucho para mí. Gracias a todos los que vinieron a nuestro show en Melbourne. Los quiero chicos”".

Cabe destacar que hasta ahora, no se ha confirmado qué fue lo que le sucedió a la cantante o bien, si lo que presenta ss grave; sin embargo, internautas han señalado que al parecer el exceso de trabajo y os viajes fueron los que llevaron a Jennie a tener un desequilibro de este tipo que afecta de manera directa sus compromisos laborales. Otros en tanto, destacaron que quizá la artista puede estar embarazada luego de avivarse los rumores respecto a una relación con V, integrante de BTS.

Por ahora, el único comunicado que hay respecto a la salud de la famosa es el que dio su agencia, la cual no ha cancelado los eventos para el siguiente fin de semana, al tiempo que tampoco se le ha visto a la famosa disfrutar de Australia, pues todo parece indicar que ella sí está poniendo todo de su parte para ya no tener que ausentarse de las siguientes presentaciones y deleitar a los BLINKS, como se hacen llama sus seguidores, de esta parte del mundo.

