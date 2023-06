Gloria Trevi hace fuerte confesión al aire sobre su matrimonio y su estado económico actual

Comparta este artículo

Madrid, España.- La cantante Gloria Trevi estuvo como invitada en el programa de La Resistencia para promocionar su nuevo sencillo Medusa, pero tuvo que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa, al igual que otros famosos. Durante la charla, el conductor David Broncano le cuestionó cuántas veces había tenido intimidad en el último mes y le explicó cómo calcularlo: "Coito un punto, caricias 0,6 y autoplacer 0,2". A lo que la artista señaló: "Mi marido se va a enojar".

Sin embargo, el presentador apuntó: "Todo el mundo lo contesta. Últimos 30 días, actividad sexual. Luego esto pasa al ministro de Industria", pero Gloria replicó: "No puede ser, es que no me gusta decir mentiras", El conductor del late show insistió: "Di algo aproximado, no te cuesta nada", a lo que la mexicana empezó a hacer cuentas con sus dedos para dar una cifra exacta: 16. Dato que David destacó manifestando que coincidía con el día del estreno de su nueva canción.

La regiomontana también contestó a la otra pregunta recurrente en La Resistencia. "¿Dinero en el banco? No el suficiente", dijo la

intérprete de Pelo suelto. "Esto creo que es la primera vez que se dice. Normalmente la gente dice 'más de lo que necesito'", comentó Broncano. Sin embargo, el presentador la animó a que revelara la cifra: "La gente quiere saber... No te cuesta nada. Da un dato, más o menos, en millones de dólares. Igual son siete y no es suficiente porque quieres ocho".

Finalmente, Trevi dijo: "No, la verdad es que no llega ni a uno". El español se quedó sorprendido ante su respuesta: "¿Qué dices? Hombre, por favor", pero Gloria aseguró que estaba siendo sincera y subrayó que la mayoría de sus ingresos no lo tiene a la mano, pues han sido invertidos en diversos proyectos: "Te lo prometo, pero es que a mí me gusta muchísimo más, la verdad, invertir y ayudar".

Cabe recordar que hace unas semanas, Gloria Trevi explotó en contra de todas aquellas personas que siguen recordando los eventos que tuvieron lugar cuando Sergio Andrade era su representante, por lo que en pleno concierto en vivo lanzó un contundente mensaje, recibiendo el apoyo de los asistenes a la presentación que ofreció en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que se dijo cansada de escuchar los señalamientos de quienes la critican.

En ese show, la intérprete de "Cinco minutos" agradeció al abrazo y cobijo de su audiencia y confesó que en los días pasados había atravesado un difícil momento, debido a que su nombre sigue poniéndose en entredicho por los acontecimientos que ocurrieron décadas atrás, en la época en que trabajaba a lado deel productor musical, condenado a 7 años y 10 meses por el delito de corrupción de menores, mientras que ella cumplió 4 años en prisión.

He pasado algunos días con el corazón un poquito roto, estoy cansada... estoy cansada que después de 30 años todavía me estén chinga***", dijo Gloria.

