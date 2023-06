¿Era amor del bueno? Shakira confesó que aterrizó un avión en Barcelona solo para besar a Piqué

Comparta este artículo

Barcelona España.- La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha dado más de qué hablar con el paso de los días; sin embargo, ahora lo ha hecho debido a que el rotativo El País tuvo acceso a las declaraciones que la compositora dio ante un tribunal en Barcelona al cual busca convencer de no deberle a Hacienda pues en el ejercicio fiscal que dicen no cumplió con sus obligaciones, ella no era residente permanente, tanto que hasta dejó al público con el ojo cuadrado al remarcar que si visitó dicha nación fue porque buscaba besar a su expareja y seguir su rumbo por el mundo.

La intérprete de Suerte o Antología es investigada por deber 14.5 millones de euros al fisco, tanto que además se ha pedido que sea encarcelada por ocho años. A modo de evitar conflictos, se inicio un juicio donde la famosa de 46 años de edad explicó que esta polémica le hizo un "daño irreparable" a su reputación; no obstante, se empeció en convencer a las autoridades que no vivió en España sino hasta el 2015, antes de eso, ella se consideraba "una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad".

El diario antes mencionado publicó las declaraciones que Shakira hizo ante los tribunales de Esplugues de Llobregat donde hizo énfasis que por su carrera, en el pasado llegó a visitar tres países en un mismo día, evento por el cual resaltaba que no tenía una residencia permanente en el año que insisten, quedó a deber. "Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto", dijo ante dichos tribunales.

La cantante en estas declaraciones hechas para convencer no tener deudas millonarias con las autoridades, sacó a l luz que cuando comenzaba a tener una relación con el exfutbolista Gerard Piqué, usaba su tiempo libre para no ir a Bahamas, país donde su residencia estaba como fija ya que destacaba, ahí obtenía la tranquilidad que no hallaba en ninguna otra nación e incluso, estaba muy cerca de Estados Unidos donde si tenía negocios.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas", dijo.

Las autoridades en España consideran que una persona es residente fijo cuando se han pasado más de 183 días; Shakira a modo de explicar que no era resiente y por ende, no debía pagar impuestos, se desvió un poco del tema y sacó a flote que una vez le pidió al piloto del avión que la transportaba que aterrizara un instante en la capital catalana ya que solo buscaba darle un beso al futbolista al que le había compuesto el tema Me enamoré.

Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España".

Tras estas declaraciones, Shakira insistió a las autoridades que ella nunca pensó en llegar a ser residente de España pues no haba certeza de que la relación con el exfutbolista funcionara; sin embargo, al ser así y hasta formar una familia, ella se mudó en 2015 y con ello, se encargó de cumplir con las obligaciones fiscales. No obstante, para Hacienda ella ya lo era y por eso insisten tiene iba deuda pendiente que además usó para el éxito con el productor argentino Bizarrap (BZRP), Music Session #53.

Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario".

