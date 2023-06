Wendy Guevara anuncia que dejaría 'La Casa de los Famosos México' y revela si es por Poncho y Sergio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer, Wendy Guevara, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, debido a que acaba de anunciar que dejaría La Casa de los Famosos México muy pronto, señalando que ella ya quiere irse a su casa de verdad y no estaba bromeando con ese hecho, revelando si el motivo es porque no estaría cómoda al lado del famoso actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, y el reconocido actor y polémico político, Sergio Mayer.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio finalmente dio comienzo el afamado reality show proveniente de Telemundo ante las cámaras de la empresa San Ángel, con el 24/7 a través de la página de streaming de la empresa, ViX+, donde Guevara está siendo la más popular hasta el momento, tanto que ya se dice que es la favorita para ser la ganadora en la primera temporada de esta emisión, incluso en el interior de la casa se dice.

Hasta el momento, en el interior de la casa, al integrante del trío de 'Las Perdidas' se ha visto mayormente cercana al reconocido actor y atleta de origen peruano, Nicola Porcella, y también al famoso cantante del pop, Apio Quijano, con los cuales comparte cuarto, el cual se llama el 'Team Infierno', donde también se encuentran De Nigris y Mayer, los cuales en diferentes ocasiones han tenido desafortunados comentarios y actitudes que la gente han tachado de transfobicos.

Primero que nada, al comienzo del famoso reality show, Poncho se rehusó a ir a la fiesta de bienvenida por no querer dormir la primera semana en la misma cama que Guevara, haciendo mención a erecciones y otros temas, mientras que el actor de La Fea Más Bella en una ocasión sin pedir permiso, cuando la influencer estaba buscando algo, este se le acercó y le dio una fuerte nalgada, por lo que incluso pidieron su salida de la casa.

Y aunque estos temas parecieron no afectarle tanto a Wendy, hace un par de horas que ha comenzado el rumor de que sí lo habrían hecho y ya les estaría pesando, debido a que hace poco la influencer mencionó que ya desea salir de La Casa de los Famosos México y y regresar a su hogar, sin importar que es la postulante favorita para ser la ganadora de la primera emisión, lo que por fuera se dijo era a causa de los actores de Televisa, lo que al parecer ellos también pensaron.

Esto debido a que cuando ella mencionó que quería irse, tanto el exintegrante de MasterChef Celebrity como el político, le cuestionaron directamente si sentía incómoda con ellos, a lo que ella aseguró que no era eso y que estaba bien, que se llevaba de maravilla con ellos y le caían bien, que de haber sido lo contrario ella habría pedido sin problemas el cambio de habitación sin importarle nada más, dejando en claro que no era eso, sin embargo, no mencionó el por qué.

Fuente: Tribuna del Yaqui