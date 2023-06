VIDEO: En pleno concierto, Kourtney Kardashian informa a Travis Barker que está embarazada

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Al mero estilo de la película Almost Famous, la socialicé Kourtney Kardashian acudió a un concierto de Blink 182 en primera fila, pues basta recordar que la antes mencionada es esposa del baterista Travis Barker con quien tuvo no una, sino tres bodas para remarcar que luego de 10 años de una tormentosa relación, ella por fin llegaba al altar con el que dice, es su verdadero amor. Ahora, esta unión hará su pequeño núcleo familia más grande pues le anunció en pleno evento en vivo que la cigüeña está por llegar pues presumió estar embarazada.

La hermana de Kim Kardashian fue la que se robó el espectáculo de los interpretes de All the small things, First Date o What's my are again?, agrupación que hace unos meses anunció su regreso a los escenarios con la alineación original, evento que ha causado conmovió internacional. Mientras la banda deleitaba a todos los fans, la socialicé no dudó en levantar la pancarta que llevaba consigo con un mensaje para su esposo, no era de apoyo tras regresar a escena tras una fractura en el dedo, tampoco fue una declaratoria de amor, sino que le informó que juntos esperaban a su primer hijo.

Travis, estoy embarazada", decía el mensaje.

Las pantallas mostraban a Kourtney levantar el mensaje y brincar de emoción. De inmediato, Mark Hoppus, cantante de Blink 182 comenzó a decir que haba un mensaje urgente para Travis, acto seguido, tanto el cantante como el baterista saltan del escenario para abrazar a la futura mamá mientras que el resto de la audiencia con júbilo celebró que la pareja pronto dará la bienvenida a un nuevo integrante. Cabe decir que Kourtney espera a su cuarto hijo, mientras que el músico es el tercero.

Travis de 47 años y Kourtney de 44, se casaron en 2022 primero en una ceremonia de broma en Las Vegas al término de la ceremonia del Grammy. En aquella ocasión, ambos contaron con una ceremonia encabezada por un imitador de Elvis Presley, por lo que se dijo no fue una boda real ya que el antes mencionado no tenía licencia para este tipo de enlaces. Tras ello, se difundieron las imágenes de una boda privada en Santa Bárbara, California con solo los más cercanos a la familia pues la boda de lujo fue después en Italia.

La forma en la que Kourtney Kardashian le informó a su esposo que ambos serían padres renueva cuenta pero esta vez ya como esposos, se ha robado las tendencias pues a diferencia de otras parejas, la noticia no fue en privado, sino que valiéndose del fanatismo de la empresaria por la música de su esposo, trató de ser una seguidora más con un plus que los unirá más que nunca. Hasta ahora, no se sabe cuánto tiempo de embarazo tenga Kourtney y tampoco si esperan una niña o un niño no obstante, se sabe que ambos compartirán momentos de este embarazo a través de las redes sociales.

La pareja no ha dicho nada tras este momento icónico sucedido en una de las presentaciones que Blink 182 ofrecerá en Los Ángeles. Por su parte, la familia Kardashian tampoco ha dicho nada al respecto aunque trascendió que para Kris Jenner, la matriarca de una de las familias más famosas de Estados Unidos, será su nieto número 13. La boda de Travis y Kourtney está disponible en Star Plus de España bajo el proyecto Hasta que la muerte nos separe.

