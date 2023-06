Marc Anthony se vuelve padre por séptima vez y Jennifer Lopez le hace tremendo desaire en Internet

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La jornada del pasado domingo, 18 de junio, Marc Anthony se volvió noticia después de que compartiera la primera fotografía de su séptimo bebé y primer hijo que comparte con su pareja, Nadia Ferreira, noticia que llenó de gran felicidad al cantante de salsa, quien acompañó su publicación con un pequeño mensaje en el que demostraba lo agradecido que se encontraba: "Los tiempos de Dios son perfectos".

Si bien, esta noticia enterneció a todos los fanáticos del intérprete de Vivir mi vida, Flor Pálida, Tu amor me hace bien, De vuelta pa' la vuelta y Ahora quién, la realidad es que no tardaron en molestarse, aunque su enojo no iba dirigido a la estrella de la salsa, sino a su exesposa, Jennifer Lopez, quien le hizo tremendo desaire a través de sus redes sociales, luego de que felicitó a su nuevo esposo, Ben Affleck, pero al propio Marc.

Todo ocurrió en el mismo domingo, Día del Padre, cuando la cantante de On the floor compartió una serie de fotografías de Ben Affleck sin playera, en donde se veía a la perfección los abdominales marcados del actor de Batman vs Superman, The Flash, Argo y Gone Girl. Asimismo, la guapa estrella de cine añadió un breve mensaje en donde le deseaba feliz día a su esposo, quien comparte a tres hijas con la actriz de Si tuviera 30, Jennifer Garner.

Feliz día del padre, papá.

Pero esto no fue todo, puesto la protagonista de Madre, Experta en bodas y Selena compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su padre, David López, misma que fue subtitulada con un pequeño mensaje en el que se leía un: "Te amo, papá". Esta situación fue captada por los propios fans de Jennifer Lopez, quienes se tomaron muy a mal el hecho de que no haya felicitado a Marc, pero sí al padre unas niñas que no son suyas.

La publicación de J.Lo. no tardó en llenarse comentarios negativos e irónicos en los que la incitaban a felicitar al "padre real de sus hijos", en lugar de enviarle su cariño a su nuevo marido y a los hombres que llegaron a pasar por su vida, por otro lado, hubo algunas personas que acusaron a Jennifer Lopez de no sentir un gran respeto por Marc Anthony, de quien no compartió ni una sola fotografía el día de ayer.

Jennifer López y Marc Anthony se convirtieron en la pareja más mediática del mundo de la farándula entre los años 2004 y 2014, tiempo en el que mantuvieron una relación y posteriormente contrajeron nupcias. En este tiempo, la también empresaria tuvo a sus gemelos, Max y Emme, de 15 años. Pese a que su amorío no resultó bien, actualmente ambos viven profundamente enamorados de sus actuales parejas.

Fuentes: Tribuna