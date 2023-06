¿Al borde de la muerte? Jamie Foxx podría estar paralizado tras episodio que lo llevó al hospital

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- La salud del actor Jamie Foxx sigue siendo motivo de preocupación entre los fanáticos pues fue el pasado 11 de abril cuando su hija Corinne informó que el histrión de 55 años de edad presentó "complicaciones de salud" que lo mantuvieron por más de tres semanas internado; al no haber una actualización respecto a su evolución, comenzaron a surgir rumores respecto a que estuvo al borde de la muerte y que incluso también tuvo que ser revivido por parte de los médicos; no obstante, con el tiempo se informó que éste se encontraba recuperándose al interior de su hogar, algo que al parecer es cierto pero con un panorama más complicado.

Mientras se informó que el actor protagonista de películas como Django sin cadenas, Ray, Turno de Día o Colateral ya había recibido el alta médica, el exboxeador Mike Tyson adelantó que el motivo por el cual este fue llevado a un nosocomio en Georgia se debió a que presentó un derrame cerebral aunque después de ello se retractó y adelantó que no estaba seguro sobre si se trataban de rumores; sin embargo, para entonces los fanáticos insistieron en que el expugilista había "hablado demás" y comprometido la confidencialidad que se había pedido tanto a los médicos como en la familia y amigos del famoso.

Si no lo sabemos a estas alturas, no quieren que lo sepamos", dijo Tyson para evitar cuestionamientos.

Actualmente el periodista de Hollywood, AJ Benza, adelantó que en la actor continúa experimentando diversas complicaciones de salud debido a una vacuna que le fue aplicada hace varias semanas. El comunicador enfatizó en que el biológico que lo llevó a estar mucho tiempo internado fue el desarrollador para combatir al virus SARS-CoV-2, creado con el objetivo de hacer frente a la enfermedad de Covid-19 la cual mantuvo al mundo bajo pandemia por más de tres años. Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la crisis sanitaria por esta enfermedad, se informó que el histrión se vio obligado a recibir el fármaco pues estaba realizando grabaciones para un proyecto de Netflix.

En el marco en que se informó su hospitalización de emergencia, medios estadounidenses informaron que Jamie Foxx había sido visto grabando escenas con la actriz Cameron Díaz quien al igual que él, forma parte de la película Back in Action qué sería estrenada a través de la plataforma de streaming y en la cual ha frenado filmaciones hasta conocer cuál es su estado de salud actual. Sin embargo momentos después de haberse aplicado el biológico el famoso desarrolló un coágulo de sangre que se le fue al cerebro y con ello detonó en el derrame cerebral que lo mantuvo en el hospital, diagnóstico que también Mike Tyson había ventilado por error.

El estado de salud del famoso se mantuvo en secreto en todo momento pues se reveló, la familia lo determinó así para permitirle a Foxx mejorar en un ambiente tranquilo; sin embargo, ahora que recibió el alta médica y según su hija se recupera satisfactoriamente, el periodista dijo el cuadro por el que atravesó si dejó consecuencias ya que actualmente se encuentra paralizado e incluso ciego. Este actual estado de salud causaría afectaciones no sólo para el proyecto que dejó pendiente en Netflix sino el resto de su carrera pues ya no podría desempeñarse como normalmente lo hacía.

Jamie está sorprendiendo a todos, incluidos sus médicos, con su notable progreso", enfatizó el periodista.

Esta postura no ha sido confirmada ni desechada por la familia del actor, por lo cual se espera que en las siguientes horas su equipo de trabajo permita conocer más detalles; no obstante, internautas e incluso medios de comunicación estadounidenses señalaron que quizá no haya un pronunciamiento oficial pues tampoco lo hubo cuando Jamie Foxx fue llevado de urgencia al hospital y estuvo ahí porque hace un mes.

