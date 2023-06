¿Quién es Sabrina Carpenter, la cantante que le abrirá el show de Taylor Swift en México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 2 de junio, los millones de seguidores de Taylor Swift explotaron de emoción después de que la cantante confirmara que traería The Eras Tour a tierras mexicanas, algo que en definitiva maravilló a propios y ajenos, puesto lo poco que se ha visto de su show, en Estados Unidos, a través de videos en TikTok ha logrado conquistar incluso a quienes no son fans de la intérprete de Shake It Out.

Pero algo que ha llamado poderosamente la atención de las personas con ojo de águila es el hecho de que la cantante de éxitos como Blank Space, You Belong With Me, Look What You Made Me Do y I Knew You Were Trouble es el hecho de que no llegará sola, puesto habrá una cantante que abrirá su espectáculo y se trata de nada más y nada menos que de la actriz Sabrina Carpenter, ¿quieres saber quién es ella? Entonces, no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras

Sabrina Annlynn Carpenter es una histrionista, cantante y compositora estadounidense que nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania. Desde pequeña mostró interés por la música y la actuación, participando en una competencia para jóvenes cantantes patrocinada por Miley Cyrus y obteniendo el tercer lugar. Su debut en la televisión fue en un episodio de la serie Law & Order: Special Victims Unit en 2011.

Sabrina Carpenter apareció en el show 'Girl Meets World'

Su carrera artística despegó cuando consiguió el papel de Maya Hart en la serie de Disney Channel, Girl Meets World, spin off de la serie de los 90, Boy Meets World (Aprendiendo a vivir para Latinoamérica) que se emitió entre 2014 y 2017. También ha actuado en otras series como The Goodwin Games, Orange Is the New Black y Work It, así como en películas como Adventures in Babysitting, The Short History of the Long Road, Tall Girl y Clouds.

Como cantante y compositora, Sabrina Carpenter ha lanzado cinco álbumes de estudio: Eyes Wide Open, del año 2015; Evolution, del 2016; Singular: Act I, del 2018; Singular: Act II, del 2019 y Skin, del 2022. Su estilo musical se caracteriza por mezclar elementos de R&B, electropop y teen pop. Algunos de sus éxitos son Can't Blame a Girl for Trying, Thumbs, Why, Almost Love y Skin.

El arduo trabajo de Sabrina Carpenter ha sido reconocido en constantes ocasiones, al grado en el que ha sido nominada a varios premios por su trabajo en la música y la actuación, como los Radio Disney Music Awards, los Teen Choice Awards, los MTV Europe Music Awards y los People's Choice Awards. Debido a todo lo anteriormente mencionado, esta celebridad fue elegida como la telonera de los conciertos de Taylor Swift en México.

