(VIDEO) "Es un irresponsable": Exhiben a miembro de Molotov por ser un mal adoptante de mascotas

Ciudad de México.- Los casos de maltrato animal cada vez son más constantes a pesar de que se trata de un delito tipificado, el cual no solo involucra el tema de golpearlos y hacer un daño grave a su integridad, sino que también involucra el abandono de los mismos, lo que lleva a asociaciones y rescatistas a fomentar la adopción responsable y sobre todo, exhibir a quienes pese a decir que son amantes de las mascotas, al final terminan por demostrar lo contrario, como recientemente sucedió con este miembro de la agrupación de rock, Molotov, al que evidenciaron por no ser una persona comprometida.

Mediante las redes sociales, una mujer identificada como @gigi0bi, contó cómo fue su experiencia con Randy, baterista de la agrupación encargada de éxitos como Frijolero, Gimme tha Power o Hit Me quien se puso en contacto con ella a través de una amiga en común pues estaba interesado en adoptar un par de gatos. La mujer en cuestión se identificó además como rescatista y, al saber que el artista estaba buscando llevarse a dos especies que además de ser adultos eran de la misma camada, no dudó en expresar emoción y hasta darle prioridad a él aunque hoy se dice arrepentida de ello.

Soy rescatista y tengo una amiga que a su vez es amiga de quien fuera manager de Molotov. Me dijo que Randy estaba buscando adoptar un par de gatitos entonces yo sabía que él era vegano, que si le importaban los animales".

Durante su relato, la mujer explicó que pese a que s trataba de un artista de talla internacional, le fue pedido que siguiera el protocolo de adopción, por lo que envió los formatos adecuados y hasta se comprometió a comprar alimento y artículos necesarios para su manutención, algo a lo que Randy accedió convirtiéndolo en un candidato ideal para tener a dos nuevos amigos en su casa. La fémina incluso explicó que al momento de la entrega, tuvo la oportunidad de conocer el espacio donde los animales estarían y éste era óptimo, lo que simulaba ser una adopción de éxito.

No obstante, tras un año de estar conviviendo con el famoso, tener una rutina y espacios familiarizados y hasta considerar a Randy alguien importante para ellos, el baterista contactó a la mujer para anunciarle que debía entregar a los gatos pues simplemente ya no los podía tener, acción que llevó a la rescatista a tomar la decisión de exhibirlo pues dijo, es importante tomar en cuenta a la hora de adoptar que una mascota vive entre 15 a 20 años y para el músico solo bastó uno para darse cuenta que en realidad no es tan amante de los animales como ha dicho en repetidas ocasiones.

Un años después de haberlos adoptado, de convivir con ellos, de que los gatos estaban acostumbrados a su espacio, a su ambiente, a sus rutinas. Y ahora tenía que sacarlos de ahí".

Pese a que la fémina aseguró que los gatos nombrados 'Blues' y 'Soul' ya están en su poder, lo complicado será que se ambienten a un nuevo entorno más cuando al ser gatos adultos y además hermanos de una misma camada, es complicado que haya personas interesadas en adoptarlos juntos y sobre todo, tenerles paciencia para que se adecuen de nuevo a una rutina, la cual ya tenían en casa del famoso quien al final los desalojó. "A él se le hace muy fácil buscarme y decirme ya no los quiero y llévatelos. No iba a dejalos en sus manos, no sabía si se los iba a regalar a cualquiera o si les iba a abrir la puerta fácilmente", narró la joven.

Al haber exhibido de esta manera a Randy, la rescatista además insistió en que el famoso de 46 años de edad pregona ser una persona vegana e interesada en el cuidado del medio ambiente y los animales cuando sus acciones demuestran lo contrario, razón por la que lanzó un llamado a los demás rescatistas de animales a no entregarle ninguno en caso de mostrar interés a futuro pues no hay garantía de que vuelva a repetir las mismas acciones por las que hoy es tendencia en plataforma digitales.

Este señor se vende con bandera de que le importan los animales y que es vegano, cuando no es cierto. Es un irresponsable que cree que los animales son desechables (…) Que todos se enteren que para que no vuelva a tener en sus manos a un animal y si alguien quiere adoptar a Blues y a Soul yo les estaré agradecida".

'Blues' y 'Soul' buscan un nuevo hogar

Aquellos interesados en adoptar a los gatos que Randy de Molotov despreció, pueden ponerse en contacto con la joven al 55 1729 3202 donde se aplicará el mismo protocolo para buscar a la familia ideal que le de una nueva oportunidad a ambos felinos, ya que decir en un nuevo video de la rescatista, alzar la voz no fue con intensión de caer en el amarillismo sino evitar normalizar el abandono de animales que al final también forma parte del maltrato animal, delito que se busca erradicar entre la sociedad.

