Ciudad de México.- Durante la noche del pasado jueves 15 de junio, la saxofonista María Elena Ríos lanzó un comunicado a través de las redes sociales el cual se encontraba tanto en inglés como en español, donde hizo referencia al motivo por el cual señaló al actor Tenoch Huerta de ser un depredador sexual, esto luego de que el histrión de 42 años de edad se deslindara de los hechos bajo el argumento de haber mantenido una relación sentimental con la antes mencionada y por ende, todos los encuentros íntimos fueron consensuados; no obstante, toda esta polémica lo llevó a renunciar a una película en la cual trabajaba.

La artista y activista de origen oaxaqueño resaltó que el actor de la cinta Black Panther: Wakanda Forever había cometido el delito de stealthing, el cual consiste en que durante una relación íntima, el varón se retira el preservativo sin consenso. Del mismo modo, María Elena Ríos remarcó que además de este delito, Huerta había cometido el delito de gaslighting, el cual es una manera de abuso psicológico donde la víctima duda de su memoria y con ello, el victimario culpabiliza a su víctima por los hechos, de ahí que lo señalara por manipulación y hasta dijo, busca mujeres emocionalmente vulnerables para usarlas como un "trofeo sexual".

Cabe destacar que además de la activista quien actualmente se encuentra impulsando al Ley Malena, la actriz Fernanda Tosky también se sumó a los señalamientos en contra del actor de Marvel, por lo que a modo de tratar de limpiar su imagen, Tenoch Huerta se retiró de manea voluntaria de la cinta Fiesta en la Madriguera en la cual estaba trabajando. Previo a esta decisión, había adelantado que tomaría acciones legales contra la saxofonista a modo de recuperar su reputación.

Fue el periodista de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva el que mediante su cuneta oficial en Twitter anunció que el equipo del actor había revelado que ya no participaría en la cinta dirigida por el cineasta Manolo Caro, proyecto que estaba por iniciar grabaciones este 20 de junio. A decir del comunicador, Huerta se opone a que las acusaciones en su contra no solo lo afecten a él, sino también a los que forman parte de este proyecto, por lo cual prefirió retirarse.

Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera", dijo en un comunicado.

El comunicado de prensa difundido por el periodista hace énfasis en que la película a la cual declinaba se difundirá en la plataforma de streaming Netflix; no obstante, el fin de alejarse además era para restaurar su propia imagen derivado de las acusaciones que ha recibido, mismas donde se involucran también presuntas amenazas de muerte de parte de miembros del colectivo Poder Prieto, agresiones que han sido en contra de la saxofonista.

Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación", cierra la misiva.

Antes de tomar la firma decisión de separarse de l proyecto de Netflix, Tenoch Huerta le adelantó a la producción que en este asunto solo había dos opciones: la primera alargar la fecha de grabaciones para no interferir con terceros o bien, decir definitivamente adiós al proyecto mientras los abogados se encargaban de los asuntos por los cuales es acusado, lo cual terminó por hacer al notificarle a Caro que ya no sería parte de Fiesta en la Madriguera, proyecto que no tiene fecha de estreno.

