¿Nuevo romance? Ángela Aguilar es captada con misterioso hombre; descubre de quién se trata

Ciudad de México.- Ángela Aguilar es una de las pocas celebridades que prácticamente nació sobre un escenario, esto le brindó la oportunidad al público de verla crecer en cada aparición que tenía junto a su padre, Pepe Aguilar, en alguno de sus conciertos. Es quizás, en parte, por esta razón, que el público se ha mostrado un tanto receloso con la persona con la que la intérprete de Ahí donde me ven, sale.

Un ejemplo de ello ocurrió el año pasado, cuando se filtraron fotografías de la joven, de entonces 18 años, dándose tremendo beso con su compositor musical, Gussy Lau, quien la superaba en edad por 15 años. Esta situación resultó un completo escándalo, precisamente por la diferencia de edad de ambos. Aunque poco se supo luego de este asunto, es del conocimiento público que ambos terminaron su relación y que, actualmente, Ángela se encuentra soltera.

A lo largo de estos meses, la guapa nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se ha dedicado a sacar a flote su carrera, especialmente, después de la ola de escándalos que le han caído encima como la vez que se declaró 25 por ciento argentina o los videos que se han filtrado en los que se le muestra como una persona "arrogante", según las críticas que el propio público le ha dejado en sus redes sociales durante este tiempo.

Aún así, la intérprete de La Llorona no ha decaído en ánimo y se ha lanzado nuevo música, así como también ha trabajado en el estreno de su línea de perfumes y en hacer colaboraciones de grandes estrellas de la música como Jesse & Joe, Yuridia, entre otros famosos. Si bien, hace unas semanas se supo que acudió al programa de radio de Angélica Vale, donde declaró que no creía en el matrimonio, esto no evitó que la joven estrella diera de qué hablar.

Resulta ser que días recientes compartió una fotografía junto a un joven. En la imagen se puede ver cómo Ángela hace gala de su amor por la moda, con una gorra con visera, una cangurera (o riñonera), la cual se colocó en el hombro, muy al estilo de los exponentes de los corridos tumbados bélicos y una sudadera que parecía ser oversize, lo que le dio un aspecto mucho más fashion del que tendría normalmente.

El joven misterioso que acompañaba a Ángela en la fotografía fue identificado como Rubén Sosa, quien presuntamente labora en el The Metropolitan Opera de Nueva York, así como también se sabe que está metido en el mundo de la farándula, puesto posee estudios de la Academia de Teatro alla Scala Graduated; sin embargo, se desconoce exactamente qué tipo de relación posee con la hija de Pepe Aguilar.

