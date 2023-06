Polo Morín reacciona a los ataques de Alfredo Adame y asegura que padece de sus facultades mentales

Ciudad de México.- Alfredo Adame se aferra a seguir dando de qué hablar, pues ha lanzado fuertes declaraciones contra todos aquellos que se oponen a que participe este próximo 24 de junio en la marcha LGBT+ para conmemorar el mes del orgullo y luchar por los derechos de la comunidad, pues destacan que no es un aliado.

Fue hace unos meses cuando el actor se presentó en una conferencia como parte del comité y fue tal la indignación que famosos como Polo Morín saltaron a decir que no los representa, dado que a lo largo de su carrera se ha expresado mal de las mujeres y ha utilizado palabras homofóbicas con la intención de ofender e incluso su propio hijo, Sebastián Adame hizo un llamado para que le retirarán la invitación.

Ahora, tras todo el escándalo que se generó Adame ya no estará junto al resto de celebridades que se subirán a los carros alegóricos para desfilar, pero él insiste en que va a estar presente, pues argumenta que es el más aplaudido y que solo unos cuantos son sus detractores, pero a Morín le ha dado con todo y de "pobre diablo no lo ha bajado", además de que se refiere a él como "loquita desmecatada".

En este sentido, el joven actor que recientemente debutó en el teatro con la obra Toc Toc, indicó frente a las cámaras de Berenice Ortiz que no está dispuesto a responderle del mismo modo, pues siente que en el fondo el exconductor del programa Hoy tiene problemas con su salud mental y espera que logré atenderse.

No me quiero burlar del señor, sé que él se burla de mí pero en eso nos podremos diferenciar. Yo no lo conozco y me parece que sus comentarios son muy desatinados, pero también sé que es un señor evidentemente no está con sus facultades mentales al cien".