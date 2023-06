Robert Downey jr. revela si pudo reconciliarse y despedirse de su padre antes de que muriera

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Robert Downey, jr. estuco como invitado en el podcast Armchair Expert donde reveló que el documental sobre su padre, fue una gran experiencia, pues pudo abordar la compleja relación que mantenía con él y prepararse para despedirlo. El famoso narró a los conductores Dax Shepard y Monica Padman lo difícil que fue ver cómo empeoraba la salud Robert Downey sr. durante el proyecto.

Incluso aseguró que en ese momento sus compañeros cineastas, así como su esposa Susan Levin, se dieron cuenta de qué se trataba realmente esta película. El actor dijo que su esposa le comentó: "Tienes que pensar en esto, en una estructura y tienes que empezar a pensar en tu cierre con tu papá, ya sea que esté monitoreado o no, de lo contrario, olvídalo. No tendrá sentido para nadie quien lo vea. No tendrá sentido para ti".

Asimismo, Downey, jr. refirió que uno de los instantes que lo ayudó con su dolor después de filmar el proyecto fue el darse cuenta de que pudo hablar con su padre "a través del lenguaje cinematográfico", por lo que en ese contexto encontró un momento de conexión con él: "A veces tienes estos en el set, a veces los tienes en la vida donde los tienes en las transiciones de la vida donde simplemente dices, 'Solo quédate aquí, si puedes entender esto'. Porque así es la vida si tienes suerte. Puedes pararte allí por un segundo y ver esta cosa, y tienes espacio, tiempo y dolor".

Posteriormente, el artista de Hollywood confesó que encontró esa misma unión cuando su hijo quiso acompañarlo en ese último viaje a Nueva York para ver a su padre. "Tuve que hacerlo con una generación de Downeys que no han sido tocados por la fealdad de la adicción. Entonces, es casi como si necesitara que me filmaran, monitorearan y calificaran para hacerlo", expresó.

Al tocar el tema de las adicciones, Dax le dijo a Robert: "[Cuando] descubriste las drogas, dijiste: ‘Sí, qué broma, esto es muy divertido. Ahora me siento como un personaje de dibujos animados. Ahora realmente estoy superando al universo. Me lo estoy pasando genial. este sueño mío tecnicolor y caleidoscópico. Y luego te alcanza porque, de nuevo, es una maldita tragedia".

Debido a que ambos son adictos en recuperación, Dax Shepard sintió que tanto él como Robert están lidiando con sus tendencias adictivas de manera similar, por lo que el actor le preguntó a la coanfitriona Monica Padman si ellos eran "más neuróticos" en la forma en que viven su vida cotidiana ahora. Por su parte, Padman bromeó diciendo que no respondería porque Downey no lo conoce tan bien y Dax estaría enojado con ella si dice lo que piensa, a lo que Shepard estuvo de acuerdo con ella.

Finalmente, el intérprete de grandes películas como Ironman, Sherlock Holmes y Zodiaco, manifestó: "No sé cómo lo evaluaríamos, pero digamos que hay un espectro, 0-10, para la adicción. Y lo entendí bastante mal; creo que probablemente sea un ocho. Pero te daré este crédito, creo que eres un 10. Creo que eres el hijo de put* más adicto que he conocido en mi vida!".

Fuente: Tribuna