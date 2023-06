Quiere ver el mundo arder: Paparazzi sugiere a Clara Chía preguntarle a Piqué dónde estuvo este día

Barcelona, España.- Pese a que hubo una denuncia en su contra el cual el impide acercarse a la joven Clara Chía a 400 metros de distancia, el paparazzi Jordi Martín insiste en arremeter en contra del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué pues está enfocado ahora en ventilar todas las infidelidades que tuvo no solo con Shakira, sino también con su actual pareja a la que le sugirió preguntarle en dónde estuvo un día en específico pues aparentemente, se encontró con una mujer a modo de ser desleal a su actual relación.

El profesional de la lente estuvo recientemente como invitado en el programa The red phone conducido por Jorge Viera a quien le confeso que en los 13 años que lleva siguiendo al escampen del mundo, supo de varias infidelidades para con la interprete de temas como Suerte, Antología o Te Felicito. A decir del fotógrafo, Gerard se había metido con "medio Barcelona" y al parecer lo sigue haciendo pues presuntamente el pasado 8 de mayo del presente año, es decir, cuando ya era novio de la joven de 24 años de edad, también lo descubrió en un acto similar.

Foto: Twitter

Las palabras de Martí surgieron porque aparentemente Gerard Piqué y Clara Chía estarían por anunciar su compromiso el próximo 24 de junio, fecha en la cual se casará el hermano del catalán y al que además buscarían opacar su enlace robándose la atención por la posible llegada al altar de ambos. No obstante, la periodista Lorena Vázquez informó en el programa de televisión Y Ahora Sonsoles que la vez que la pareja fue captada en una joyería no fue para buscar un anillo a la medida de la antes mencionada, sino que fue con otro fin que es muy ajeno al de una boda.

De momento no hay boda, no están preparando nada. Todo esto ha salido a raíz de que fueron a buscar una joya pero que no tiene nada que ver con un anillo. No hay boda de momento".