Ciudad de México.- La polémica dentro de La Casa de los Famosos México no ha cesado desde que el proyecto arrancó el domingo 4 de junio y en esta ocasión quienes están dando de qué hablar son tres integrantes del cuarto 'Cielo'. Resulta que a solo horas que arrancara la tercera gala de nominación, la actriz mexicana Bárbara Torres tuvo tremendo encontronazo con Ferka y Raquel Bigorra en plena cocina.

Durante las últimas horas la intérprete de 'Excelsa' en La Familia P.Luche ha dejado ver que ella no está muy interesada en convivir con sus compañeros de habitación y se ha inclinado más por compartir con los integrantes del Infierno, equipo integrado por Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Apio Quijano, entre otros. Pero fue hasta esta tarde que la argentina dejó claro que no le interesa mucho quedar bien con los 'angelitos' de la casa.

Hace unos momentos la integrante de 'Las Perdidas' organizó una nueva edición de su programa Resulta y Resalta donde la protagonista fue Bárbara, quien no se quedó callada y reveló qué le molestaba de algunos de sus compañeros. Wendy expuso que Bárbara había tachado a la originaria de Cuba de ser una "hipócrita" pues así lo interpretaron varios de sus compañeros y ahí fue cuando comenzó el problema.

Después la excomadre de Daniel Bisogno mencionó que la también comediante y conductora se ha estado alejando de las actividades que hace en grupo: "Sí somos compañeras de cuarto, pero Barbarita se ha ausentado en las bohemias". Y Torres aseguró que ella nunca estuvo en una de estas reuniones: "Yo nunca estuve en las bohemias, yo siempre estuve durmiendo", expresó la argentina mientras Ferka la desmentía.

Después la intérprete de 48 años le echó en cara a 'La Bigorra' que ella es la única persona de la casa que se niega a que ella se haga cargo de lavar su ropa, lo cual provocó otro enfrentamiento: "Enemigas, enemigas", expresaban los presentes. Asimismo, Wendy le dijo a la cubana que Bárbara ha estado negando que ellas son amigas y así respondió la rubia: "El amor no tiene que ser de ida y vuelta, no importa si ella no me quiere".

Yo fui muy clara, yo nunca le dije 'hermana de mi vida'", expresó Bárbara.

La conductora de Resulta y resalta luego cuestionó a Raquel si esto la ayudaría a definir a quiénes irán destinados los votos de la nominación y dijo: "Yo creo que definitivamente sí". Pero la cubana no fue la única que salió raspada en esta discusión, pues la argentina también arremetió en contra de Ferka llamándola "planta" cuando le preguntaron si se había molestado de que un día antes la ignorara mientras daba ideas para la sesión del calendario que estaban realizando.

Ferka y Bárbara también tuvieron diferencias

Fuente: Tribuna y YouTube Canal 5