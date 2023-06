'Hoy' en shock: Andrea Legarreta se hace radical cambio de 'look' y luce irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este jueves, 22 de junio, la afamada conductora de matutino de Televisa: Andrea Legarreta, consiguió hacer que sus más de 6,3 millones de seguidores en Instagram se estremecieran después de que mostró que su larga melena rubia había dejado de existir para dar paso a una de un color completamente diferente al que se le ha visto en las últimas dos décadas de emisión de Hoy.

Como ya muchos sabrán, el pasado mes de febrero, Andrea reveló que había tomado la decisión de terminar su matrimonio de 22 años con Erik Rubín, algo que dio tremendo sacudón a la televisora de San Ángel, lo que de alguna manera justificaría el por qué del extremo cambio de aspecto de Legarreta; sin embargo, esto nada tendría qué ver, entonces... ¿qué fue lo que ocurrió con la estrella de televisión?

Desde hace algunos meses, Andrea confirmó que aparecería en el musical producido por Alejandro Gou y su expareja, Erik Rubín: Vaselina, por lo que la fotografía que la conductora compartió a través de su cuenta oficial en la aplicación de la cámara multicolor, era su caracterización de 'Frenchy', el personaje que ayuda a 'Sandy' a dar su radical cambio de 'look' de 'niña buena' a 'chica rebelde', el cual se puede apreciar justo al final de la obra.

Como algunos recordarán, 'Frenchy' es un personaje que se caracterizaba por su amor a la cultura de la belleza, es por ello que solía experimentar con ella misma para sacar 'looks' increíbles, de hecho, ella sería el único personaje que destacaría por su peculiar melena rosa, la cual será utilizada por la propia Andrea Legarreta en la obra de teatro, aunque hay que aclarar que la presentadora no se pintó el cabello, sino que únicamente está usando una peluca.

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Pero Andrea Legarreta no es la única que demostró tener un radical cambio de 'look' para la obra de teatro, sino que su propio exmarido, Erik Rubín impresionó a sus 814 mil seguidores en Instagram al dejarse ver con una prolífica cabellera rubia, lo cual dejó impactados a más de uno, puesto la gente está acostumbrada a ver al exTimbiriche sin cabello, algo que incluso fue utilizado como broma por algunos famosos, como Sebastián Rulli, quien comentó: "¿Qué champú usas?".

Créditos: Instagram @erikrubínoficial

Cabe señalar que si bien, tanto Erik como el resto de actores que conforman el elenco han demostrado haberle tomado un gran amor a la obra, la realidad es que la gente parece estar más expectante por dos razones: la primera, es que la mayoría de los actores son mucho mayores de lo que son sus personajes, quienes son en su mayoría estudiantes de preparatoria; en segundo lugar, es el alto costo de los boletos de la obra, hecho del que mucha gente se ha quejado en Internet y por el que varios ya declararon que no podrán ir.

Fuentes: Tribuna