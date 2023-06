Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del martes 21 de junio se realizó la tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México, con la cual se pudo saber qué inquilinos se encuentran en riesgo de convertirse en el nuevo eliminado. El personaje que ha estado causando más revuelo en las últimas horas es Bárbara Torres, quien ya se dejó ver gritando y hasta llorando luego de ser una de las nominadas.

Desde que se enteró que estaba en riesgo de salir, la originaria de Argentina dejó ver su enojo contra varios de los integrantes del cuarto 'Cielo' pues de inmediato les echó en cara que la 'echaran al fuego'. Pocos minutos después de que terminara la gala, Bárbara se ahogó en llanto mientras platicaba acerca de sus emociones con Sergio Mayer: "Yo sé que es una pend... estar llorando por esto, pero es que sí tengo bronca", dijo.

Después la también actriz y conductora se fue a la habitación 'Infierno' al lado de Mayer y Poncho de Nigris, quienes de inmediato le hicieron saber que contara con su apoyo y el de todos los 'diablitos': "¿Quieres llorar? llora, no te vayas para abajo", le decía el exintegrante de Garibaldi. Esta situación provocó tensión entre los miembros de la casa, sobre todo del cuarto 'Cielo', por lo que incluso la argentina fue aconsejada sobre cambiarse de habitación.

Y es que la intérprete de 'Excelsa' incluso se quejó de que ya no la trababan bien sus compañeros del 'Cielo' pues se secreteaban a sus espaldas y presuntamente hasta se negaron a prestarle artículos de belleza. Sin embargo, la gota que derramó el vaso y desató una fuerte controversia fue que durante este medio día de jueves, Bárbara estalló en contra de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien también está sentenciada.

En un clip compartido por La Comadrita a través de Twitter, se puede ver a la estrella de Televisa totalmente colapsada, llorando y gritándole a la exactriz de TV Azteca, a quien acusa de malos tratos pues dice que ella es de las pocas que la discrimina por sus complicaciones por la menopausia: "Un montón de personas están respetando lo que me pasa, porque me cuesta un montón estar acá", dijo Torres visiblemente molesta mientras otros habitantes tratan de tranquilizarla.

Luego la argentina de 52 años le reclamó a Ferka supuestamente inventar que ella dijo que la habían corrido del 'Cielo': "¿Sabes qué pasa? tienes 30 y yo 52, es una cuestión de respeto, me duele el alma ¿y sabes por qué estoy así? porque tengo algo dentro que no se controla". Asimismo, Bárbara le dijo a su compañera que había tratado de "quererla bien" pero que no puede soportar que la trate como "una tarada". Cabe resaltar que hasta el momento no se sabe la razón certera por la que comenzó este pleito.

