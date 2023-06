Se volvió mujer: Tras 40 años en Televisa, exactor de TV Azteca regresa a 'VLA' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, quien tiene más de 40 años de experiencia en Televisa y que además ha trabajado en TV Azteca, de nueva cuenta sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que la mañana del miércoles 21 de junio reapareció en el programa Venga la Alegría. Se trata de Ernesto Laguardia, quien se quedó sin contrato de exclusividad en la empresa desde hace varios años.

El también cantante y conductor comenzó su carrera siendo parte de entrañables melodramas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Alondra, Amor real, Alborada y Fuego en la sangre, además de que también fue integrante del matutino de Las Estrellas entre 2003 y 2013. Desafortunadamente existen rumores de que su estancia en esta emisión no fue nada grata, ya que habría tenido roces con su compañera Galilea Montijo.

Cabe resaltar que cuando Ernesto ha regresado al foro de Hoy como invitado, todo el elenco siempre lo ha recibido con los brazos abiertos. Hace algunos años, tras dejar de ser exclusivo, el famoso firmó contrato con la empresa del Ajusco, donde fue el antagonista de la novela Las Malcriadas. Sin embargo, ya ha vuelto a trabajar con Televisa en épocas recientes a través de melodramas como Contigo sí y Corona de lágrimas 2.

Fuente: YouTube Hoy

Sin embargo, este miércoles Laguardia dio un tremendo golpe al rating de la empresa de los Azcárraga pues de nueva cuenta apareció en la competencia del programa Hoy. Sí, el famoso intérprete de 63 años regresó a la señal del Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva que brindó a su colega y amiga Luz Elena González, quien hace algunas semanas se integró a la conducción de Venga la Alegría.

La ahora exactriz de Televisa visitó a Ernesto en el teatro donde presenta su nuevo monólogo y en una íntima plática, el histrión habló acerca de cómo comenzó su carrera y además dio detalles de su vida privada: "Yo fui extra y lo sufría", recordó entre risas debido a que la paga era sumamente baja: "Uno quería sobresalir, tenía muchos sueños... pero bueno, es toda una vida de trabajo y cosas que nos apasionan".

Laguardia, quien se volvió mujer para interpretar a un travesti en la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, también comentó que en una ocasión fue 'apachurrado' por unas escenografías en plena obra de teatro: "Dije me va a matar y no puedes hablar porque te oyes", recordó conmovido. Posteriormente, Luz Elena no paró de lanzar elogios para su amigo y él envió saludos a todos los integrantes de VLA.

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría