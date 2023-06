Tras 6 años al aire, Ramiro Tomasini abandona TV Azteca y llega a Televisa; se integra a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado poco más de seis años al aire en importante y reconocidos proyectos, el famoso y querido actor de novelas, Ramiro Tomasini, decidió buscar nuevas oportunidades y abandonó TV Azteca al cerrar sus foros de melodramas, por lo que se integró en proyectos dentro de Televisa, donde recientemente confirmó que se integra al programa Hoy para promocionar uno de estos.

Como se sabe, Tomasini comenzó su carrera en México de la mano de la empresa del Ajusco, con la serie melodrámatica de unitarios, Lo Que Callamos Las Mujeres en el año del 2011, tras lo que estuvo presente otros seis años en telenovelas como Siempre Tuya Acapulco, Secretos de Familia, La Mujer de Judas, siendo su última aparición en el melodrama de Dos Lagos en el año del 2017, tras lo que estuvo un par de años fuera de la televisión.

Pero, después de dos años ausente de la televisión, el reconocido actor regresó y no solo para la TV, sino para la plataforma de streaming, Netflix, al formar parte del elenco de El Dragón: El Regreso de un Guerrero, que marcó su inicio dentro de la empresa San Ángel, en la cual poco después recibió más ofertas y por el momento ha estado en grandes producciones, tales como la novela Como Tú No Hay 2, Si Nos Dejan y Esta Historia Me Suena.

Ahora, de nueva cuenta el famoso galán de novelas se encuentra dentro de un nuevo proyecto para la televisora de Emilio Azcárraga, el cual se trata de la telenovela Pienso en Ti, que se estrenó el pasado 23 de marzo, en donde tuvo uno de los papeles principales dentro de la historia, que fue protagonizada por la reconocida actriz y cantante, Dulce María, y el guapo galán de novelas, David Zepeda.

Por dicho motivo es que la mañana de este jueves 22 de junio se presentó en el matutino al lado de los presentadores, tales como Andrea Legarreta, para hablar un poco sobre su participación en este melodrama, el cual marca su quinto proyecto dentro de la televisora en los últimos cuatro años, mostrándose sumamente feliz y emocionado de poder compartir con la gente y estar en la emisión con ellos hablando del tema.

Tomasini, en su conversación habló un poco sobre su personaje, 'Maximiliano Mendoza', y su papel adentrándose un poco más en la historia del melodrama, de la cual aclaró varios puntos de los que se abordaron, afirmando que para él fue una novela que tenía un gran mensaje y que estaba muy emocionado con lo que había logrado dentro de este nuevo proyecto en la televisora, expresando que en verdad esperaba que la gente pudiera conectar con él y con su historia.

