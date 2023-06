Martha Debayle de nuevo en polémica; pide que la feliciten por hablar perfectamente en español

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay una persona que suele dar mucho de qué hablar es la conductora de televisión y locutora de radio, Martha Debayle, pues con frecuencia suele hacer comentarios que no pasan desapercibidos por internautas al grado de volverla tendencia. Ahora no tuvo que ver con su 'parentesco' con la Reina Isabel II o bien, su forma de ofrecer bebidas a sus invitados, sino que pidió ser reconocida por hablar perfectamente bien un idioma que dijo, en realidad no es el suyo.

Debayle anteriormente llamó la atención cuando a través de su programa en W Radio de Televisa, argumentó que su hija estaba muy triste por la muerte de la Reina Isabel II a quien consideraba com su abuela. Tras ello, en un video en redes sociales dio consejos de estilo para cuando recibimos visitas en casa, específicamente al ofrecerles una bebida haciendo que las fundas para lata de refresco se volverán un éxito en su plataforma de Internet pues las vendió al poco tiempo de sacarlas a la venta pero, ¿qué dijo ahora? Ya te lo explicamos.

Un video publicado en la plataforma TikTok muestra un fragmento de la entrevista que Martha Debayle tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda a la que le informa que el primer idioma que aprendió no fue el español como muchos pensáramos, sino que su familia le enseño primero el idioma inglés y ella después aprendió a hablar español, por lo que atendieron las críticas de su pronunciación en el idioma anglosajón, remarcó que mejor le deberíamos aplaudir que supiera pronunciar bien Popocatépetl pues no fue su primer lengua.

Foto: Instagram

Mucha gente me da mucha lata con que porqué hablo inglés como hablo inglés", dice.

La locutora de radio además de ejemplificar que ella sabe decir bien el nombre del volcán que está en Puebla pese a que aprendió primer a hablar inglés y esta es una palabra prehispánica, también aprovechó el espacio para decir que ella simplemente no puede decir mal las marcas estadounidenses porque también aprendió a decirlas correctamente, esto claro, en temas de pronunciación. "No lo puedo decir mal porque sí lo sé decir como se dice", dijo.

De manera inmediata intermitas crearon memes y hasta hicieron comentarios respecto a que la originaria de Managua, Nicaragua, pese a ser una mujer latina y claro, vivir en México desde hace muchos años, solo busca la manera de remarcar en cualquier espacio que se siente superior al resto de los mexicanos; sin embargo, otros hicieron énfasis en que ella sabe perfectamente que su público es solo de un cierto grupo, es decir, los que cuentan con un valor adquisitivo más elevado y por ello hace este tipo de comentarios sin importarle nada más.

Hasta ahora, Martha no se ha pronunciado por la crítica que recibió ahora por este fragmento de la entrevista pero quizá lo haga en adelante, pues cuando sabe que es tendencia por situaciones así, ella misma hace parodias o, como en el caso de las fundas para lata, aprovecha la explosión mediática para fortalecer su marcha de hogar y estilo de vida para poner a la venta ese algo por el que es criticada. No obstante, este caso no se sabe qué podría vender, ¿quizá un curso de inglés nativo?

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna