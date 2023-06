Papá de 'Checo' Pérez se reúne con Luis Miguel y descarta rumores de los fans: "Está espectacular"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El padre del piloto mexicano Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, tuvo una intima reunión con el cantante Luis Miguel a quien visitó en su casa de Madrid. Tras su encuentro, el político mexicano reveló algunos detalles del encuentro que tuvo con el cantante y disipó también algunos rumores que los fans han hecho en los últimos días haciendo referencia a su delgadez y en cambio aseguró que vio al 'Sol' "espectacular".

En una entrevista con la revista Caras, Pérez Garibay no vio muestras de que el cantante padeciera alguna enfermedad como señalaron algunos de los seguidores del cantante y consideró que seguía tan elegante como siempre. “Ahora sí que estamos todos a dieta. A mí no me deja de sorprender su elegancia, el zapato, el pantalón, el necessaire que lleva en donde trae todas sus cosas. Impecable”, mencionó.

La familia de 'Checo' Pérez es amiga de la de Luis Miguel, de ahí que tienen una muy buena relación y suelen visitarlo cuando se encuentran por Madrid, lugar de residencia del cantante mexicano quien se aproxima a iniciar su gira de conciertos, mismos que han estado muy solicitados en México, incluso mencionó que tendrá más de un centenar de presentaciones. "Nos comentó que va a tener más de cien conciertos y que arranca en agosto. Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular”, señaló.

¿Cómo nació la amistad entre la familia de 'Checo' y Luis Miguel?

Como uno de los cantantes más populares de México como lo es Luis Miguel, y uno de los pilotos más exitosos de los últimos tiempos en México como Sergio Pérez, no parecería difícil que ambas familias se conocieran gracias a su fama, pero fue desde antes de que 'Checo' triunfara que convivieron y el primer acercamiento se dio con sus hermanos, así lo reveló el padre del piloto mexicano.

“Es muy bonito, porque la relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos. Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio, luego a 'Picha' y luego a 'Micky'; son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo”, declaró. Al 'Sol de México' lo conoció hace más de una década tras una larga travesía que tuvo que hacer.

“Lo conocí exactamente el 12 de diciembre del 2012. Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de 'Micky' y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él”, detalló sobre su primer encuentro con el cantante mexicano. Ahora la figura de la música y su hijo 'Checo' volverán a verse la próxima vez que el mexicano corra en tierras europeas.

Fuente: Tribuna