Crisis matrimonial: Offset acusa públicamente a Cardi B de serle infiel; ella le responde así

Los Ángeles, Estados Unidos.- Usualmente, los matrimonios pueden ser una cosa difícil, esto es debido a que se debe confiar en que la otra persona podrá cuidar de tu corazón, se tienen que llegar a arreglos y además se deben saber enfrentar los problemas como si se tratara de un verdadero equipo; sin embargo, las cosas suelen ser el triple de duras cuando la pareja está compuesta por dos grandes estrellas de la música, puesto cualquier traspié que den se viralizará rápidamente.

Esta misma situación es lo que le ha tocado vivir al tumultuoso matrimonio compuesto por Offset y Cardi B, quienes en diversas ocasiones han dado de qué hablar, tal y como ocurrió en el año 2020, cuando se hizo público que el rapero le habría sido infiel a la intérprete, las cosas se pusieron de color hormiga cuando la celebridad le pidió el divorcio, aunque al final ambos lograron superar sus conflictos o... ¿no?

Fotografía de Cardi B y Offset

Resulta ser que en días recientes, el matrimonio de Cardi B y Offset se encuentra en el ojo del huracán (nuevamente). Todo ocurrió cuando el rapero compartió una historia demasiado específica en la que acusó a la cantante de éxitos como WAP I Like It, Up, Tomorrow 2, Please Me y Bodak Yellow, de haberle sido infiel con una de las personas de su pandilla, haciendo referencia a que sería uno conocido de él.

Mi esposa se c... a un neg... en mi pandilla, todos los neg... saben cómo vengo.

Si bien, esta historia fue eliminada rápidamente, esto no evitó que la bomba explotara en grandes magnitudes, motivo por el que Cardi B no se quedó callada y le respondió a su marido en medio de una transmisión de Twitter Space, donde arremetió en contra de Offset, a quien le echó en cara todas las veces la llegó a engañar, dejando en claro que la crisis marital que tienen actualmente no es enteramente su culpa.

Primero que nada, déjame decirte. No puedes acusarme de todas las cosas. Sabes de lo que eres culpable. Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo.

Tras ello, Cardi B se defendió argumentando que, al tratarse de una persona realmente famosa, no podría engañar a Offset con cualquier persona, pues ésta podría ir a presumir con el mundo lo que hizo; tampoco podría intentar intimar con una persona que fuera de la industria, tal y como el propio Offset acusó, porque ellos también serían capaces de vender la información con cualquier medio de comunicación.

Si le estuviera dando este co... a alguien, estaría fuera. No soy cualquiera. No puedo co... a cualquiera porque se lo dirán al mundo. No puedo co... a nadie en la industria porque ellos también lo dirán.

El mensaje de Cardi B continuó con insultos para Offset, a quien tildó de "estu..." por su comportamiento, aunque no dio más detalles sobre lo que pudo degenerar en su actual conflicto. Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que los cantantes sostienen un conflicto de manera tan explosiva, sin embargo, fue la propia intérprete quien en algún momento mencionó que existe un fuerte factor en la intimidad que los mantiene unidos.

