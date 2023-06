Papá de 'Checo' Pérez revela detalles de la nueva relación de Luis Miguel; ¿existen planes de boda?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antonio Pérez Garibay, político y padre del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, se reunió recientemente con el cantante Luis Miguel con quien mantiene una buena mistad desde hace varios años. Tras su encuentro, ha compartido diversas impresiones en una reciente entrevista en donde entre otras cosas, ha revelado algunos detalles sobre la relación del cantante con su nueva pareja Paloma Cuevas.

Aunque se conocen pocos detalles respecto a a relación de pareja entre el cantante y al diseñadora, en el mundo del espectáculo no se ha perdido la oportunidad de suponer que Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen planes de boda, por lo que el padre del piloto fue cuestionado, pero no se animó a confirmar esta posibilidad ni a negarlo, pues aseguró: “Cuando estén las cosas ya… formalizadas, ya te platico de todo lo demás", dijo en una entrevista con 'Ventaneando'.

"Déjame decirte, lo más bello es que haya boda, la fecha es lo de menos, Antonio Pérez Garibay ni idea tiene, yo los veo realizados, pero al ver cómo veo a Luis Miguel, le deseo que esta mujer sea para el resto de su vida". Aunque Paloma Cuevas, quien es diseñadora de modas, dejó una grata impresión en el político mexicano. "(Es) una mujer que Luis Miguel no había tenido nunca en la vida, te lo está diciendo alguien que lo quiere como hijo”.

El padre del piloto de la Fórmula 1 no dudó en enlistar las cualidades de la pareja del 'Sol de México', quien por cierto nunca le había presentado a una de sus novias, según reconoció Prérez Garibay, hecho que también lo sorprendió. “Luis Miguel nunca me había presentado a ninguna de sus novias, me presentó a su novia Paloma, un mujerononón, en todos los sentidos, camina como reina, habla como reina, se viste como reina, es una reina”, dijo el también empresario.

“Y yo creo que el día de hoy se ha juntado la reina con el rey, y esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, una bella pareja, veo a Luis Miguel en su mirada, en sus ojos, en su cuerpo, en su físico el mejor Luis Miguel de la historia”, agregó sobre sus impresiones de la pareja que actualmente reside en Madrid, hasta donde viajó Pérez Garibay para reunirse con el cantante con quien tiene una buena relación.

Por otra parte, Antonio Pérez también compartió con el programa de espectáculos que en algún momento intentó ayudar al hermano menor de Luis Miguel en su carrera musical. “Yo participé en lograr hacer su primer disco de Sergio, logramos hacer el disco Decathlon hace muchísimos años”, declaró.

Fuente. Tribuna