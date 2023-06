Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Durante las primeras horas de este martes 27 de junio, la industria del entretenimiento reportó el fallecimiento del actor Lew Palter a la edad de 94 años, histrión que pese a haber tenido una fructífera carrera en la pantalla grande y teatro, ha pasado a la historia por haber participado en la cinta Titanic dirigida por James Cameron en 1997. El famoso tuvo un par de segundos a cuadro pero el papel que representó fue tan trascendente que se quedó dentro de la memora colectiva pues interpretaba a una persona real que murió en el naufragio de 1912 y además en la actualidad cuenta con un vínculo con los tripulantes que murieron tras la implosión del sumergible 'Titán'.

Palter en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet hizo el papel de Isidor Straus, dueño de establecimiento comercial Macy's de Nueva York. Este personaje que murió en el Titanic en abril de 1912, era no solo uno de los empresarios más reconocidos en la 'Gran Manzana', sino que además es el tatarabuelo de Wendy Rush, hoy viuda del CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush quien figura como una de las víctimas de la implosión del sumergible cuyo fin era precisamente bajar a ver los restos del barco más famoso de la historia.

La muerte del actor Lew Palter se confirmó ese día pero se sabe, en realidad ocurrió el pasado 21 de mayo cuando su organismo se cansó de darle batalla al cáncer de pulmón que lo aquejaba. El motivo por el cual se informó hasta más de un mes después fue porque tanto el actor como los aficionados por ver los restos del Titanic, el cual se encuentra en el fondo del Océano Atlántico, muy cerca de la Isla de Terranova en Canadá, sucedió con días de diferencia y todos ellos cuentan con un vínculo con el navío que zarpó desde Inglaterra con destino a Nueva York.

El hoy finado actor participó además de la cinta Titanic, en proyectos como The Flying Nun, Columbo, The Brady Bunch, Hill Street Blues y LA Law, por los que será recordado. Entre sus papeles más icónicos además del que hizo para Cameron, figura el de un juez de la Corte Suprema para la película de comedia First Monday In October de 1981 donde participan también los actores Walter Matthau y Jill Clayburgh. El trabajo de Palter fue tan trascendente especialmente en teatro, que al conocerse su deceso se difundieron docenas de mensajes de tristeza, especialmente entre aquellos a los que les dio clases dentro de la CalArts School of Theatre.

Uno de los mensajes que más ha trascendido fue aquel donde precisamente sus alumnos estaban orgullosos del trabajo que representó en Titanic, una escena tan corta pero tan relevante que ha pasado a la historia. Su trabajo fue interpretar a Isidor Straus, el empresario que pese a haber tenido un lugar en un bote salvavidas, optó por quedarse en el barco al considerar injusto que aún había mujeres y niños sin abordar. Su esposa, Ida Straus, optó por quedarse a su lado y morir juntos, pues habían pasado más de cuatro décadas como matrimonio. Los restos de Isidor fueron hallados dos semanas después del naufragio pero los de Ida nunca se localizaron.

Lew sabía cómo vivir bien la vida. Cómo enseñar a los estudiantes a ser no solo mejores actores sino mejores personas", lamentaron sus estudiantes.

Al actor le sobrevive su hija de nombre Catherine y sus tres nietos, identificados como Sam, Tessa y Miranda. Respecto a su esposa Nancy, se informó que esta murió en 2020. Actualmente, las condolencias de parte de cientos de alumnos en todo Estados Unidos a lo cuales Lew Palter le compartió conocimiento, siguen inundando las redes sociales. Todos ellos coinciden en la pasión que tenía por enseñar, acción que no dejó de lado ni siquiera por su avanzada edad o incluso el cáncer de pulmón que le arrebató la vida, enfermedad que no se sabe desde cuándo la afrontaba.

