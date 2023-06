Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Desde hace algunas semanas, todo el mundo habla de La casa de los famosos, proyecto de Televisa donde un grupo de miembros de la farándula se encierran en una casa y no solo son grabados las 24 horas del día, sino que además tienen que hacer frente a una serie de retos para elegir tanto el presupuesto destinado para la comida como a quienes serán los líderes de la semana. Esto ha causado que poco a poco se comiencen a perfilar a los favoritos a ganar el premio de cuatro millones de pesos; sin embargo, muchos coinciden en que la ganadora será Wendy Guevara, integrante de 'Las Perdidas' a quien ya apoyan hasta en Nueva York.

Foto: Instagram

La antes mencionada se ha sabido ganar el cariño del público no solo por su carisma y comentarios que de inmediato dan pie a varias carcajadas, sino que además se ha llegado a decir que el éxito de este proyecto se debe a su presencia y solo por eso, ya ganó algo más que el premio: el cariño del público. No obstante, en redes sociales llamó la atención que la famosa originaria de León, Guanajuato, ya llegó a Times Square, un sitio muy famoso en la 'Gran Manzana' y donde todos los famosos de talla internacional aspiran llegar pues el hecho de tener tu rostro proyectado en una de las cientos de pantallas que son un atractivo turístico, ya te da prestigio inmediato.

La cuenta oficial de 'La perdida' en Instagram permitió conocer que un grupo de mexicanos sin importar las barreras, acudió al punto turístico para manifestar su apoyo. Al grito de "Wendy Guevara, tú eres la que gana", resaltaron que ella será la triunfadora de La casa de los Famosos. Usando playeras con la foto de la famosa y en el centro de este relevante punto de Manhattan, gritaron su nombre y hasta enmarcaron que todo Nueva York la ama, tanto que su cara acompañada de una animación, se proyectó por al menos un minuto en las pantallas.

Aquí estamos todos los fans de Wendy Guevara apoyándola aquí en Times Square. New York te ama, Wendy", dijeron los fans.

Foto: captura de pantalla

Su imagen en grande

En ocasiones anteriores, Wendy Guevara ha manifestado que por diversos asuntos de su pasado no solo no pudo tener preparación académica, sino que además no cuenta con la visa estadounidense para poder visitar el territorio gobernado por Joe Biden de manera legal. En ese aspecto, le pido a Sergio Mayer, oro concursante de este reality show, presentarle a Jaime Camill, quien es su cuñado, presentárselo pero en Tijuana, pues ella no podía llegar hasta Los Ángeles para verlo. Pese a que la influencer no cuenta con el documento, ya llego hasta Nueva York pero solo con un pequeño video donde su cara fue admirada por miles de turistas y residentes de la gran ciudad.

Estoy en Times Square y la queso. Wendy Guevara", decía la imagen.

Foto: captura de pantalla

Click para ver el video.

Esta es la primera vez que una artista mexicana y además trans llega hasta este punto icónico de Nueva York, por lo que cientos de internautas celebraron que la famosa siga rompiendo barreras y poco a poco se haga de más prestigio. No obstante, basta hacer énfasis en que en el punto donde su imagen se proyectó, muchas personas pueden poner un anuncio de cualquier tipo pues una empresa es la que se encarga de hacer vivir esta experiencia única en su tipo. Los encargados de pagar tal publicidad fueron los mismos que ovacionaron su nombre en el centro de la Plaza de Manhattan.

La empresa encargada de ofrecer esta experiencia es Nasdaq, encargada de publicidad en la ciudad y la cual ofrece tres tipos de paquetes para que en una pantalla de 37 metros de alto y ocho mil 400 paneles LED, el rostro de cualquier persona, marca o empresa sea proyectada por un total de 24 veces en el día. El anuncio basta decir, durará 15 segundos. Respecto al precio, el paquete más económico es de 150 dólares que en pesos mexicanos es de dos mil 558 pesos, valor que fue costeado por los que hoy volvieron tenencia a Wendy y no solo eso, sino que le avisaron al mundo quién es la persona más famosa del país.

Fuente: Tribuna