¿Apolo sí lleva sangre de Silvia Pinal? En 'Hoy' exponen sospechas a prueba de Luis Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Una vez más dentro de Televisa los escándalos no han parado, al igual que los rumores, debido a que recientemente en vivo del programa Hoy varios de sus presentadores, tales como Martha Figueroa, acaban de exponer sus sospechas con respecto a la validez de la prueba de paternidad que hace poco se hizo el empresario, Luis Enrique Guzmán, con el menor de tres años, Apolo Guzmán, por un pequeño detalle que expresan hace que no les cuadre algo, ¿acaso creen que el niño lleva la sangre de Silvia Pinal?

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 26 de junio, Luis Enrique, el hijo menor de Silvia y Enrique Guzmán, lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de paternidad con el que se creyó era su hijo menor, Apolo, señalando que lamentablemente resultó no ser su padre biológico, señalando que salió un 0.0 por ciento de compatibilidad, por lo que ha comenzado un proceso para deslindarse de sus derechos y obligaciones paternales.

Ante este hecho, Efigenia Ramos, asistente personal, aseguró que lamentablemente a la señora Pinal "le afectó mucho emocionalmente, sí le afectó, se entristeció mucho, fueron días tristes y aunque no los manifestaba se nota que está triste", destacando que la prueba fue necesaria por cuestiones a futuro, pero que aún así: "el daño ha sido mucho a esta familia, y en lo personal sí estoy muy molesta porque sí ha salido muy dañada la familia".

Silvia sostiene a Apolo. Internet

Por su parte, Mayela Laguna, la madre del menor de tres años, lanzó un comunicado en el que acaban de explicar que el proceso realizado por el empresario y músico carece de validez pues ella desconocía que se le realizaría esta prueba al menor, por lo cual su abogado, el Dr. Porfirio Ramírez Mendoza, afirmó que es su deber continuar cumpliendo con sus obligaciones sobre Apolo tales como la pensión alimenticia y otros derechos.

Pero ahora, el pasado miércoles 28 de junio, en el ¿De Qué Me Hablas?, Martha y la experta grafóloga, Maryfer Centeno, señalaron que ellas estaban notando algo muy sospechosos en el hermano de Alejandra Guzmán y el comunicado que lanzó, afirmando que pese a que está avalado por un abogada, la redacción de este "es verdaderamente horrible" y que no saben "cómo es que lo hicieron, no se le entiende.... Pesimamente redactado".

Es ese pequeño detalle lo que ha hecho que ambas presentadoras de la emisión producida actualmente por Andrea Rodríguez, señalaran que ya estaban dudando un poco de la veracidad y de la legalidad con la que se realizaron los trámites, afirmando que había algo bastante sospechosos, tras lo que Sebastián Reséndiz mencionó que él sabía que Laguna no sabía de lo que pasaba, por lo que sí carecía de legalidad el documento.

Fuente: Tribuna del Yaqui