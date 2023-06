Los Ángeles, Estados Unidos.- Alrededor del medio día de este jueves, 29 de junio, la afamada modelo Naomi Campbell logró sacudir a sus más de 15 millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, después de que publicó una tierna fotografía en la que se le ve sosteniendo a una pequeña bebé, la cual está vestida completamente de blanco y está cubierta con una pequeña cobija.

En la mencionada imagen se puede apreciar que la hija, de 2 años, de Campbell está sosteniendo la mano de su hermana menor, mientras que la modelo está sujetando las manos de ambas pequeñas; fue de esta tierna manera que el astro de la moda le anunció al mundo que se había convertido en madre por segunda ocasión y a la edad de 53 años, algo que ya de por sí podría en un embarazo de alto riesgo.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, Naomi compartió un tierno mensaje en el que dejó en claro que su bebé fue amada desde el primer momento en que llegó al mundo, también le agradeció por haberla elegido como a su mamá: "Mi pequeña querida, debes saber que eres apreciada sin medida y rodeada de amor desde el momento en que nos agraciaste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios bendito. Bienvenido bebé".

Como se mencionó anteriormente, Naomi Campbell se convirtió en madre a los 53 años, algo que podría ser tomado por algunas personas como un embarazo de alto riesgo, puesto de acuerdo con algunos informes, la media para tener a un bebé se encuentra entre los 25 y 35 años, mientras que, conforme la vida de la futura madre avanza, el periodo de gestación podría convertirse en un riego tanto para madre como para hijo.

Cabe señalar que dado a que la también actriz tuvo a su primer bebé a los 50 años, fue blanco de muchas críticas, es por esta razón que ella misma se ha defendido en sus publicaciones de Instagram, en las que declaró: "Nunca es demasiado tarde para convertirse en mamá". Esto mismo fue sustentado por la famosa cuando escribió en el pasado mes de mayo del 2021, una tierna bienvenida para su hijo.

Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a esta alma tan dulce en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande.