"Cuídate de él": Kimberly Irene en vivo de 'Hoy' le advierte a Wendy Guevara sobre Poncho de Nigris

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida y muy polémica influencer de las redes sociales, Kimberly Irene, le brindó una entrevista en exclusiva y en vivo del programa Hoy, en donde decidió no guardarse nada, y desde hacer confesiones hasta bromear sobre su estadía si ella fuera invitada, dejó sorprendido a Televisa al lanzarle una fuerte advertencia a su amiga, Wendy Guevara, del reconocido actor, Poncho de Nigris, diciéndole que debe de cuidarse de él en todo momento.

Como se sabe, el pasado martes 23 de mayo se hizo oficial que Guevara estaría dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que dio una entrevista, aclarando que su persona favorita con la que va a compartir casa es el reconocido presentador Paul Stanley, declarando que si ella en algún momento de su estadía llega a ser líder de la semana, sería a él al que se llevaría para que disfrute de los beneficios de la suite, asegurando que lo consideraba como un "osito de peluche".

Ante este hecho, el reconocido exintegrante de MasterChef Celebrity, después de que fue confirmado como uno de los integrantes de dicho reality show, brindó una entrevista en la que dijo: "No, a Wendy Guevara me lo voy a cog..., no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay ped.... No, yo sé que son buena onda todos. Fíjate que nada más hay unas personas que ahí me causan un problemita pero yo soy raza. Voy a ir a pasarla bien".

Dichas declaraciones han causado una gran controversia e incluso se acuso a De Nigris de haber sido un homofóbico, incluso la misma integrante de 'Las Pérdidas' a través de su cuenta de Instagram le respondió con un: "o yo a él", bromeando con que podría ser al revés la situación, dejando muy en claro que no le molestaba las opiniones de su futuro compañero de casa, sin embargo, esto ya ha despertado altas expectativas.

Pero, pese a que para Wendy lo que dijo verdaderamente no tiene alguna importancia para ella y simplemente disfrutará de su estadía, su gran amiga y también una de las pertenecientes al trío más famoso de México, Kimberly, en una entrevista con Sebastián Reséndiz fue sumamente contundente al dejar en claro que Poncho no era una persona de su agrado, y aunque no mencionó los motivos sí le advirtió a su amiga.

Según Kimberly, para ella la persona de la que más debe de cuidarse es del creador del tema Autogol, afirmando que se notaba desde lejos que él era una persona sumamente venenosa que tal vez producía uno en mayor abundancia y letalidad que una cobra, riendo con diversión, destacando que su amiga debía de empezar a armar estrategias para no confiar en él y que no se vea afectada con él.

