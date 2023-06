De no creer: Pese al éxito internacional, Peso Pluma pide no escuchar corridos tumbados; "Está mal"

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, pese a tener una carrera muy corta, el éxito de Peso Pluma a niel internacional es abrumador, especialmente tras la salida de la Music Session #55 al lado del productor argentino Bizarrap (BZRP), canción que de nueva cuenta lo colocó en el número 1 de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify o YouTube; sin embargo, en una entrevista reciente el originario de Jalisco reconoció que su música no debería ser escuchado por todos, especialmente por los menores de edad debido a la temática de los temas, lo que es un reflejo de la realidad a decir del cantante.

Peso Pluma se ha presentado en importantes escenarios del mundo tras el éxito de los corridos tumbados y es que, aunque ha reconocido que él no se considera un buen cantante, su timbre vocal ya es del domingo público, lo que lo hace un exponente muy famoso. Sin embargo, en medio de todo su éxito, se corrió la noticia respecto a que un menor de edad se quitó la vida luego que sus padres le prohibieran escuchar este género, lo que además de conmocionar al mundo del espectáculo, también fue motivo para que sus recientes declaraciones cimbraran a la industria ya que Hassan Emilio Kabande Laija, dijo que los niños no deberían escucharlo por esta importante razón.

El famoso de 23 años de edad, estuvo como invitado en el programa de YouTube, Soy Grupero donde abordó cómo es saberse con tanto éxito más tras el tema Ella Baila Sola que es escuchado en países como Hong Kong, Reino Unido, Finlandia o Portugal donde no son naciones de habla hispana. Sin embargo, llamó la atención que reconociera que por las letras de sus canciones, los corridos tumbados no deberían estar al alcance de los menores pese a que estos temas solo son un retrato de lo que se vive en la sociedad.

A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto".

Foto: Instagram

'Doble P', como también es conocido, detalló que durante su infancia era algo común que los corridos tumbados sonaran en su entorno, especialmente en el norte del país, por lo cual se trata de un género muy familiarizado aunque no por ello se pronunció a favor de exponer a los infantes a este tipo de contenido, algo que directamente lo perjudicaría a él y a su carrera musical. "Está mal decir que es normal, pero es realidad, o sea, no es mentira lo que decimos y lo que cantamos", dijo tajante en el espacio donde estuvo como invitado.

El tema Ella Baila sola fue muy popular en redes sociales, por lo que el famoso quien además se convirtió en ser el primer invitado de regional mexicano al programa Tonight Show con Jimmy Fallon, reconoció que al ser expuestos de esta manera, es más probable que los menores de edad tengan acceso a las mismas; sin embargo, fue muy claro a reconocer que no por ello es que él u otros cantantes de corrido tumbado apoyen los temas que se abordan en las canciones, algo que ya haba dicho en el pasado al insistir en que él solo es compositor y cantante.

A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto, pero esa es una realidad; se tiene que mostrar, se tiene que ver (…) Esa no es mi vida diaria, no estamos representando lo que se dice en el corrido".