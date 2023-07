¿Adiós, Hollywood? Chris Evans anuncia su 'retiro' y desaparece por completo; esta es la razón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 20 años, los artistas podían llevar una vida mucho más privada, la cual daba inicio una vez que salían de los foros de televisión o bajaban de los escenarios, sin embargo, esto terminó cuando aparecieron las redes sociales, mismas que, actualmente, sirven para que los famosos puedan tener mayor cercanía con sus fanáticos al realizar transmisiones en vivo y publicar fotografías de su día a día.

Sin darse cuenta, las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta de marketing con la que las estrellas de cine, televisión y música, podían potenciar su marca personal y su imagen pública, es debido a ella que, en la actualidad, prácticamente cualquier famoso cuenta con una, sin embargo dichas aplicaciones deben ser utilizadas con cuidado, puesto en ocasiones pueden generar más mal que bien.

Anteriormente, artistas como Tom Holland, Taron Egerton y Drew Barrimore han tenido que darse de baja de la vida digital, puesto tiende a ser sumamente adicitivo estar mirando lo que los demás hacen o lo que se dice de uno mismo y, por protección de la salud emocional, lo mejor es retirarse por un tiempo de redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y hasta Facebook. Recientemente, un nuevo actor se sumó a este movimiento.

Chris Evans le dice adiós a sus redes sociales

Se trata de Chris Evans, quien es recordado por su impecable participación como el 'Capitán América' en la franquicia del Universo Cinematográfico Marvel. Resulta ser que el galán de películas concluyó que deseaba pasar un tiempo separado de las pantallas y, de esta manera, poder disfrutar de su verano sin ningún tipo de inconvenientes, por lo que decidió eliminar sus cuentas de Instagram y Twitter, las cuales ya no existen en la red.

"Hola a todos, me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e Instagram. ¡Nos vemos! ¡Mucho amor!"

¿Quién es Chris Evans?

Chris Evans es un actor estadounidense que ha protagonizado varias películas de éxito, especialmente en el género de superhéroes. Su papel más famoso es el de 'Steve Rogers', también conocido como Capitán América, en el universo cinematográfico de Marvel (MCU). Evans debutó como 'Capitán América' en la película de 2011 Capitán América: El primer vengador y desde entonces ha aparecido en otras nueve películas del MCU, incluyendo las cuatro entregas de Los Vengadores. Su última aparición como el personaje fue en Avengers: Endgame, 2019, donde se despidió de forma emotiva y pasó el escudo a su amigo 'Sam Wilson', el 'Halcón'.

Chris Evans es uno de los actores más famosos de Estados Unidos

Además de su trabajo en el MCU, Evans ha participado en otras películas de diversos géneros, como comedia, drama, ciencia ficción y acción. Algunas de sus películas más destacadas son Scott Pilgrim contra el mundo, del 2010, Snowpiercer, del 2013, Gifted, del 2017 y Knives Out, del 2019. Evans también ha dirigido una película, Before We Go del 2014, y ha producido varias. En 2020, Evans debutó en la televisión con la serie de Apple TV+ Defending Jacob, donde interpretó a un padre que defiende a su hijo acusado de asesinato.

