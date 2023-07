Comparta este artículo

Colima.- Este viernes, 30 de junio, la afamada DJ mexicana, Bellakath, denunció que fue víctima de un robo en el Aeropuerto de Colima; resulta ser que los criminales habrían navajearon su maleta, de la cual sustrajeron una gran cantidad de cosas de valor, así como miles de pesos. Esta situación desató la furia de la artista, quien amenazó con tomar medidas legales contra el lugar y la misma empresa.

Todo ocurrió cuando la creadora de la 'Gatita' comenzó a realizar una serie de transmisiones en sus redes sociales, donde denunció que, luego de haber llegado al Aeropuerto de Colima, se encontró con que su maleta estaba navajeada, y envuelta en una bolsa de plástico. Al notar esta situación Katherine (nombre de pila de la famosa) exigió explicaciones al personal de Aeroméxico, empresa con la que ella había viajado.

La estrella musical explicó que tenía que esperar a que arribara un equipo de la compañía para poder abrir su maleta y verificar que todo se encontrara en su lugar: "Esta maleta no se rompe y así me la enseñaron en esta bolsa de plástico, aquí se ve que esta navajeada, esto no puede ser. Vamos a esperar alguien de la aerolínea para abrir la maleta enfrente de él y tienen que estar aquí todo lo que traía", enfatizó molesta la DJ, lamentablemente su deseo de encontrar las cosas que colocó en la maleta no se pudo cumplir, ya que, alguien las sustrajo.

Bellakath sufre robo en Colima

Según algunos informes, las personas que cometieron el asalto habrían sacado varios objetos de lujo, entre los que se puede mencionar unos tenis Gucci, unos lentes Cartier y una cartera (también Gucci), la cual contenía una gran cantidad de dinero, con la cual, Bellakath esperaba pagarle a su equipo de trabajo. Como se mencionó anteriormente, esta situación desató la molestia de la joven, quien según declaraciones de algunos internautas, se desquitó con el personal que la atendió.

A mí se me hizo una falta de respeto como se comportó Katerin, entiendo que fue un robo, pero no debiste comportarte de esa manera muy déspota y presumida", señaló uno de los seguidores de la famosa.

Según información presentada en las últimas publicaciones de Bellakath, al final de cuentas nadie de Aeroméxico quiso hacerse responsable de las pertenencias de la celebridad, es por ello que la famosa aclaró que haría una rueda de prensa y, tras su regreso a la Ciudad de México se encargara de resolver lo que ocurrió con su equipaje, también advirtió que recurriría a instancias legales en contra de la empresa o del responsable a cargo de la maleta.

Bellakath es una joven promesa del género urbano en México, cuya fama llegó después de que se viralizó su tema Gatita, en Spotify Charts, aunque en realidad ella ya poseía cierta fama, después de haber aparecido como invitada en Venga la Alegría y Enamorándonos, show del que fue expulsada tras compartido memes racistas en contra de Yalitza Aparicio. También se tituló de la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

