California, Estados Unidos.- La mañana de este viernes 30 de junio, la revista Variety informó que el pasado jueves 29 de junio Hollywood se visto de luto pues se reportó la muerte del actor Alan Arkin a los 89 años, histrión que en el pasado fue galardonado con un premio Oscar y quien ha pasado a la historia por haber formado parte del elenco de la película Little Miss Sunshine, o Pequeña Miss Sunshine, como se le llamó en España y Américalatina aunque basta decir, incursionó en más proyectos que al día de hoy lo han considerado una de las grandes figuras de la industria.

La información oficial remarca que el actor se encarnaba en el interior de su domicilio particular ubicado en Carlsbad, en el Estado de California, por lo que se ha sugerido que su deceso fue por causas naturales. Sus hijos, Matthew y Anthony, de inmediato lanzaron un comunicado de prensa en donde confirmaron el deceso que de manera instantánea causó eco en las plataformas sociales donde cientos de personalidades y usuarios lamentaron este deceso del actor cuyo legado permanecerá en cada uno de los proyectos que lleva cabo.

Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y será profundamente extrañado", dice la misiva.

Foto: Twitter

Además de haber participado en Little Miss Sunshine, proyecto que en 2007 le valió la nominación al Oscar y aquella noche salió con la presea entre las manos, también trascendió por su participación en cintas como Argo, The Russians Are Coming, the Russians Are Coming o The heart is a lonely Hunter que también fueron motivo para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica lo nominara aunque fue en el proyecto de Jonathan Dayton y Valerie Faris el que le valió el máximo reconocimiento dentro del séptimo arte.

La película fue ovacionada por la crítica, al tiempo que también fue bien acogida por el público debido al elenco que se eligió para esta cinta. No obstante, en el caso del papel de Alan Arkin, se dijo que fue su desenvolvimiento ante la cámara el que siempre dio una sensación de espontaneidad en la trama, lo que le valió el calificativo de ser un excelente improvisador e incluso intérprete, pues era difícil saber cuando en realidad estaba actuando o era en ocasiones él mismo. Internautas lamentaron su deceso y hasta se pidió en su honor, recordar esta cinta que es ya parte de la cultura coercitiva internacional.

Foto: Twitter

El hoy finado actor era originario de Nueva York donde nació en 1934. Su padre fue el escritor David Arkin quien le despertó el interés por el teatro y la interpretación a la edad de 10 años, tiempo desde el cual se involucró en varios proyectos de índole local. Se sabe que en el trayecto, también tuvo el interés por la música al grado que abandonó los estudios de actuación para formar una banda de folk a la cual llamó The Baby Sitters; sin embargo, pronto recuperaría camino por la interpretación al ser considerado el protagonista de la The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, llevándolo a ser nominado por primera vez para un Oscar.

Cuando ganó la presea dorada, el público reaccionó con asombro pues en la categoría para el que la Academia lo consideró, también se encontraba el actor Eddie Murphy quien era le favorito; sin embargo, su papel como el abuelo 'Edwin Hoover' fue el elegido. La ultima vez que estuvo nominado fue por su participación en la cinta The Kominsky Method e incluso participó en la serie Minions: The Rise of Gru donde participó como actor de doblaje para el personaje de 'Willy Kobra'.

