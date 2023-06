Fans de Danna Paola le dan la espalda por cancelar conciertos de último momento: "¡Qué poca!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos años Danna Paola se había estado posicionando como una de las cantantes con mayor éxito de México, al grado en el que sus fans la denominaban como la 'princesa del pop latino', y es que sus canciones como Mala Fama, XT4S1S, Nada, Oye Pablo, No bailes sola, Calla tú y Amor Ordinario, son conocidas por haberse convertido en hits ni bien fueron estrenadas en diversas plataformas.

Por otro lado, sus millones de fans eran conocidos por la gran lealtad que le demostraban a la protagonista de María Belén y Atrévete a Soñar, al grado en el que hace unos meses, sus seguidores protagonizaron una tremenda batalla campal en redes sociales, contra los fanáticos de Belinda, porque el Tecate Emblema la denominó a ella como la 'princesa del pop latino' y no a la cantante de Me encantaría.

Pero en días recientes, todo este apoyo se ha ido a pique y más bien se ha convertido en una ola de decepción y enojo hacia Danna, ¿la razón? Su gira XT4S1S Tour, la cual comenzó desde el pasado mes de noviembre, pero por diversas razones ha tenido que cancelarla, ya fuera porque las empresas con las que se contactó para producir el espectáculo le quedaron mal o por las crisis de ansiedad que suele padecer.

En ambas ocasiones, la también embajadora de la moda fue abiertamente apoyada por sus fans, quienes incluso le aplaudieron por anteponer su salud al trabajo, sin embargo, conforme la actriz de Élite fue cancelando presentaciones, la paciencia de sus fanáticos se fue mermando. El pasado mes de marzo, Danna dio de qué hablar por cancelar su concierto en la ciudad Boca del Río, en Veracruz, argumentando que las condiciones no eran favorables para dar su show, sin embargo, algunas personas aseguran que, lo que en realidad ocurrió es que no vendió suficientes boletos.

Las cosas empeoraron cuando la cantante publicó un comunicado en el que revelaba que, por "causas de fuerza mayor", tendría que cancelar su concierto en Morelos, el problema llegó cuando compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram donde se le ve disfrutar en una fiesta con su novio, Alex Hoyer, por otro lado, la famosa dio el anuncio un día antes, cuando varios de sus seguidores ya habían cancelado trabajo y hasta viajaron de otros estados para poder verla.

Como era de esperarse, varios de sus seguidores acudieron a la sección de comentarios para poder desahogar un poco su estrés y reclamarle a la cantante por haber cancelado varios de sus conciertos, mientras que algunos más aseguraron que no han recibido el reembolso del show de Veracruz, dinero que se comprometió a devolver de manera inmediata. Hasta el momento, la famosa no ha dado ninguna aclaración al respecto, por otro lado hubo quienes le pidieron a los demás que ya no compraran los boletos de Danna.

Llevamos días esperando y cancelas un día antes, ¡qué poca!", "Cómo publico es súper frustrante llevar 5 conciertos intentando verte y todos se cancelan.", "Habla mucho de una “artista” el cancelar constantemente sus presentaciones. Mediocridad", "No compren, les va a cancelar a última hora.", fueron algunos de los comentarios de los fans molestos.

