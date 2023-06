Héctor Parra: Sergio Mayer da detalles del caso del actor de Televisa en 'La Casa De Los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y famoso presentador, Sergio Mayer, recientemente retomó su postura ante las acusaciones sobre el reconocido histrión, Héctor Parra, pues en pleno programa en vivo de La Casa de los Famosos México este decidió dar detalles del caso del actor de Televisa, con respecto a los primeros movimientos que se realizaron para demandarlo, reafirmando que para él es culpable sin lugar a dudas.

Como se sabe, a finales del 2020 la joven Alexa Parra Hoffman, a través de las redes sociales hizo del conocimiento público que aparentemente había sido abusada sexualmente por el histrión de novelas, Héctor, tras lo que presentó su denuncia formal ante las autoridades correspondientes, por lo que tras varios meses de investigaciones y deliberaciones fue detenido en junio del 2021, siendo encarcelado por la gravedad del delito en el que estaba involucrado.

Pero, en medio de todo este proceso, el reconocido actor de novelas como La Fea Más Bella estuvo involucrado, dado a que como también en ese entonces tenía un puesto de funcionario público en el que tenía como misión ayudar a mujeres que sufrían de violencia, fue buscado por la joven, incluso estuvo tan al pendiente del caso que lo acusaron de corrupción y de tráfico de influencias, supuestamente usando su poder para darle el favor a Alexa.

Es por este motivo que ahora, la mañana de este lunes 5 de junio ha decidido hablar sobre el caso durante su participación en el mencionado reality show, pues durante la primera reunión de todos los habitantes, Mayer declaró que a él lo buscó directamente Alexa y no Ginny Hoffman, expresando que la joven lo buscó pues señaló que no sabía que hacer ni como proceder, destacando que sí fue un error primero ir ante los medios, pero que eso no significaba que no fuera víctima.

Ante esto, declaró que un grave error es revictimizar a las mujeres o a quienes denuncian sus abusos, pidiendo pruebas, por lo que él no lo hizo y simplemente la guio en los pasos dados por las autoridades, dejando en claro que en ningún momento hizo nada más allá que lo que la ley le permite. De igual forma, negó que su proceso por tráfico de influencias, y una vez más se dijo convencido de que hizo lo correcto en apoyar a la víctima.

Para finalizar con el caso de Héctor, Parra mencionó que hay pruebas y videos, que él jamás pidió, sino que lo hizo un juez encargado, afirmando que el hablar primero ante los medios no debería de desmeritar su dolor y lo que vivió, que sí es un error, pero es algo que no todos saben, pero que ahora con este tipo de casos que se hacen públicos, hay muchos que deciden salir y hablar.

