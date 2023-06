El príncipe Harry vuelve a Londres para declarar contra la prensa; los acusa de la muerte de Lady Di

Comparta este artículo

Londres Inglaterra.- La polémica en la monarquía británica no da tregua, especialmente porque quien ha 'hecho olas' es el Principe Harry, hijo menor del actual rey Carlos III y de la finada Princesa Diana de Gales, o Lady Di como era comúnmente conocida, pues mientras en el pasado causó controversia por el hecho de haber renunciado a ser miembro activo de la corona, también acusó a su familia por racismo en contra de su esposa. Con ello, la polémica aumentó al sacar su libro de memorias titulado Spare y actualmente está de regreso en Londres pero no para visitar a su padre, sino porque fue llamado por una Corte a modo de testificar en contra de la prensa británica.

El Duque de Sussex hace unas semanas denunció, en compañía de su esposa, la exactriz Meghan Markle, haber sido víctima de una persecución "casi catastrófica" por parte de la prensa, llevando a recordar el momento en que su madre también fue asediada por los medios de comunicación, tanto que en el afán de escapar, terminó protagonizando un choque en París el cual le costó la vida. Actualmente se sabe que Harry cuenta con tres procesos en contra de medios británicos, entre ellos el rotativo The Mirror, al cual ha acusado de haberlo perseguido durante toda su vida y hasta de “escribir con los dedos manchados de sangre” en referencia a la muerte de Lady Di.

Este martes 6 de junio, Harry Windsor de 38 años de edad, se convivió en el primer miembro real en declarar ante la justicia británica en un siglo, ya que su visita a Londres fue con el fin de explicar a las autoridades cómo ha sido el "sufrimiento" que ha tenido que lidiar con los artículos de índole sensacionalista que se publican en la prensa en torno a su persona y los cuales ha insistido, han salido a la luz de manera ilegal. Cabe destacar que desde el pasado 10 de mayo del presente año, comenzó el procesen contra de Mirror Group Newspapers (MGN) y por ello, el royal fue llamado a testificar.

Más de miles, tal vez millones de artículos han sido escritos sobre mí desde que tenía 11 años (…) Cada uno de estos artículos me causó sufrimiento", dijo.

Foto: Twitter

Información oficial resalta que el juicio en contra de MGN involucra 33 artículos en torno al Príncipe Harry aunque otros datos especifican que el teléfono celular del príncipe fue hackeado e incluso, hubo investigadores privados contratados por el medio para publicar 150 artículos desde 1996 hasta 2011. El hijo del Rey Carlos III insiste en que desde su nacimiento ha tenido que lidiar con el asedio de la prensa al grado que cada cosa que se publicaba fueron para él "una distracción en mi crecimiento (…) estaban en todos los palacios", recordó como parte de narrar su sentir ante este hecho que se sabe, pude lo mantenga en el estrado de la Alta Corte de Londres hasta el día miércoles 7 de junio.

Otras personas, amigos, compañeros de escuela leían los artículos y su comportamiento cambiaba", dijo con un porte tímido.

Portada de 'The Mirror' sobre la familia real. Foto: Twitter

El Duque de Sussex además destacó que con cada artículo que se publicaba en torno a él en la prensa británica, llegó a sentir "paranoia" al grado de llevarlo a desconfiar de cualquier persona que se le acercara, ya que no sabía qué tanta información obtendría de su parte y con ello, la difundiría a los medios a modo de perjudicarlo. Hasta ahora, la Familia real no ha reaccionado a la presencia de Harry en este caso mediático, especialmente porque su arribo a Londres es el primero que hace desde la coronación de su padre y donde además las autoridades de dicha nación le negaron protección especial brindada por el Estado debido a que ya no es un miembro activo de la monarquía.

Paralelo a este caso en Londres, este martes 6 de junio las autoridades estadounidenses también iniciaron en proceso en torno a su visa americana, pues hace unos días, una organización conservadora lamentó que pese a que éste confesó haber consumido drogas en el pasado y hasta haber matado a civiles cuando fue parte del as Fuerzas Armadas, el documento se haya expedido y por ello, pueda vivir sin afectaciones en suelo gobernado por Joe Biden.

Príncipe Harry entrando a la corte para testificar en contra de la prensa. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna