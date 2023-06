VIDEO: Taylor Swift da concierto al borde del llanto tras su ruptura con el músico Matty Healy

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Hace varios días llamó la atención que la cantante estadounidense Taylor Swift había comenzado un romance con el músico Matt Healy integrante de la agrupación 1975; sin embargo, aunque nunca se les vio juntos, todo parecía indicar que sería una de las relaciones más fuertes del medio del espectáculo, evento que tampoco se culminó pues durante la noche del pasado el lunes 5 de junio se informó que ambos artistas habían terminado su noviazgo debido a que se encuentran sumamente ocupados.

Una fuente informó al portal Entertainment Tonight que debido a las agendas de ambos famosos, especialmente al de la cantante de 33 años quien está por iniciar una gira internacional donde se incluye México, fue lo que detonó esta ruptura. Por si fuera poco, también la pareja adelantó que con la convivencia notaron que no eran compatibles entre sí y por ellos terminaron por ponerle fin a su noviazgo. No obstante, parece que hay una razón de peso más fuerte que orilló a la compositora a terminar.

Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que su relación fracasó desde que ella terminó recientemente", dijo la fuente.

Foto: Twitter

Hace exactamente un mes la cantante de temas como Shake it off o Love Story hizo oficia su noviazgo pero más tardó en salir esta información a la luz que le hecho e que un amigo de la famosa informara a TMZ que estaba soltera de nueva cuenta. Eato llevó a que los fans de Taylor reaccionaran y hasta resaltarán que desde el inicio, no era bien visto que saliera con una persona calificada como "racista", lo que la parecer no le importaba a la famosa; lo que si le afecto aseguran, fue elbeso que le dio a un guardia de seguridad.

El domingo 4 de junio se hicieron virales las imágenes donde el líder de 1975 besó a un guardia de seguridad durante su presentación en el NorthSide Festival. Cabe destacar que los seguidores de la banda remarcaron que esta es una conducta usual en el famoso de 34 años de edad pero suele hacerlo on personas que se encuentran en entre el público a modo de ‘relajo’. Al haberse dado el beso en el marco en que se confirmaba la ruptura, todo parece indicar que fue un acto que a Swift no le pareció.

Foto: Twiter

Por su parte, Taylor Swift no ha confirmado la ruptura pero se 'robó' la atención de los medios y de los internautas a nivel internacional al salir al escenario visiblemente afectada, algo que para los fans de Chicago no pasó desapercibido ya que mientras interpretaba el tema I Don't Wanna Live Forever, su voz se quebró especulando que fue una clara dedicatoria al que hoy hace de su expareja.

¿Me pregunto si esquivé una bala o simplemente perdí al amor de mi vida?", cantaba Taylor ante el público.

Seguidores de Taylor reaccionaron a esta manera de actuar de la cantante y le pidieron omitir ciertos temas de su repertorio presente en el The Eras Tour, gira con la cual visitará por primera vez Latinoamérica, ya que es evidente que la ruptura con Healy, pese a haber sido un noviazgo corto, la afecta mucho. Incluso, el cantante de 1975 tampoco fue ajeno, ya que en un evento interpretó a Capella el tema 102 donde internautas aseguran también fue una forma de desahogarse por ya no estar al lado de la ganadora del Grammy.

Fuente: Tribuna