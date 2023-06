Poncho de Nigris sería vetado de TV Azteca y Televisa: Integrantes de 'LCDLF' estarían bajo amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido actor y famoso cantante regiomontano, Poncho de Nigris, no solamente sería vetado de TV Azteca, sino que también podría serlo de Televisa, debido a que recientemente se ha dicho que no solo saldría mal de MasterChef Celebrity sino que también de La Casa de los Famosos México, y no solo él, pues dicen que estarían bajo amenaza de este hecho, debido a un importante motivo.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio, se estrenó finalmente el tan esperado reality show antes perteneciente a Telemundo, en donde se presentaron a 13 de los 14 habitantes que habrá esta primera temporada, dejando aún en la incógnita a su última o último participante, pero por lo pronto De Nigris, Bárbara Torres, Paul Stanley y muchos más fueron presentados ante el público, incluso ya hay favoritos para la gran final.

Pero, parece ser que no todos los integrantes han llegado con las mismas probabilidades ante el público y también los jefes que toman decisiones, pues aparentemente el famoso joven cantante y guapo actor de novelas, Emilio Osorio, está siendo protegido por los altos mandos de la empresa de San Ángel y se volvería el único participante intocable para el resto de sus compañeros, así que sería casi seguro verlo en la final.

Emilio Osorio. Internet

Esto pues según recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, el joven Emilio está bajo la protección de los jefes debido a que sus famosos y poderosos padres, Niurka Marcos y Juan Osorio, habrían expresado que si su hijo se volvía el blanco de los participantes armarían tremendo escándalo contra la televisora y su reality show, además de que aparentemente la cubana cuando fue a dejar a su pequeño en la casa, les habría advertido sobre meterse con él.

Es por este motivo que el canal de YouTube mencionó que De Nigris, Raquel Bigorra, Ferka, Jorge Losa y el resto de los habitantes, sin importar si tiene una corta o una larga carrera, podrían quedar vetados de la televisora, ya que prefieren perder a uno o más elementos que tener de enemigos a la reconocida actriz de origen cubano y del famoso productor de novelas como Mi Corazón es Tuyo.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los productores del reality o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que el hijo de la cubana estaría siendo tan protegido que sería intocable para todos, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui