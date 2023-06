¿Su comportamiento afectó a la película? 'The Flash' de Ezra Miller recibe inesperada crítica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los amantes del séptimo arte, especialmente aquellos fanáticos de las películas que involucran súperheroes, ya se encuentran en la cuenta regresiva para el estreno de la película The Flash protagonizada por el actor es Ezra Miller quien da vida a este personaje relevante del Universo de DC Cómics; sin embargo, la critica ha lanzado un esperado poco esperado que se dijo, pudo verse afectado por la polémica del histrión con la ley en meses pasados.

Para empezar, esta película de humor e incluso emotividad dirigida por Andy Muschietti, llegar a la pantalla grande el próximo 16 de junio. La cinta se sabe es el primer largometraje del personaje de 'Barry Allen' a quien tuvimos la oportunidad de ver en la película La Liga de la Justicia estrenada en 2017. Sin embargo, pese a que en los adelantos pudimos ver que regresa en la actor Michael Keaton en su papel de 'Batman', así como la presentación del personaje de 'Supergirl', la espera para verla en estreno se dijo, ha jugado un factor en contra del éxito que llegue a obtener y todo tiene que ver con los problemas que el actor enfrentó con las autoridades de Hawái.

De acuerdo con el portal Rotten Tomatoes, mismo que se encarga de calificar las cinta antes de su estreno para saber cuál sería el posible impacto de las mismas entre el público internacional, The Flash tiene un 73% de aceptación, lo que la hace un proyecto bueno; no obstante, esta cifra se basa en los 64 comentarios que ha obtenido en la plataforma, los cuales en caso de subir, más si se trata de los malos, puede bajar el porcentaje de aceptación y con ello, augurar una mala recaudación en taquilla por culpa de su protagonista.

En ese sentido, también ha llamado la atención que la plataforma Metacritic, otra de las encargadas de evaluar los próximos estrenos, pospona a la película con un 60 de 100 por cierto de aceptación, es decir, una cifra todavía más baja que la antes mencionada. Expertos en la materia insisten en que los problemas legales en los que Ezra Miller estuvo involucrado, mismos que resaltan arrestos por disturbios y hasta señalamientos del secuestro de una joven menor de edad, jugaron en contra de los porcentajes de la cinta a una semana de su estreno.

Fanáticos han insistido en portales especializados en películas relacionadas con súperheroes que calificar la actuación del actor como buena, pese a que el proyecto de DC cómics sea uno de los más relevantes del año, sería motivo para invisibilidad los delitos que cometió en el pasado e incluso dar apoyo de manera indirecta a una persona considerada como criminal; no obstante, otros insisten en que el trabajo como actor del protagonista no debería influir con base a su actuar a nivel personal.

Sin embargo, otro de los temas que influyen para que la película sea considerada como un proyecto que dejó a desear, se debe a que muchos la consideran bastante larga, aunque encontraste otros insisten en que el humor y la emotividad que se maneja en la trama es lo único que lo ha salvado y por ello vale la pena acudir a la salas de cine para disfrutar de esta esperada película. Por el momento, el director y sobretodo el actor protagonista de The Flash, no se han pronunciado al respecto pues espera que lo hagan hasta que la cinta llegue a los complejos cinematográficos. En el caso de Ezra Miller, solo acudirá a la premiere en Los Ángeles pero no dará entrevistas para no afectar a la cinta.

